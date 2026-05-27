Caminhada ecológica em Rocha Leão vai unir turismo, natureza e memória ferroviária em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Caminhada ecológica em Rocha Leão vai unir turismo, natureza e memória ferroviária em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 27/05/2026 09:19

Rio das Ostras - Trilhas cercadas de verde, memória ferroviária e contato direto com a natureza vão transformar a manhã do próximo sábado em uma experiência diferente para moradores e visitantes de Rio das Ostras. A primeira edição da Caminhada Ecológica do Centro Ferroviário Rocha Leão promete reunir amantes do turismo, estudantes, famílias e praticantes de atividade física em um percurso que mistura história, cultura e conscientização ambiental.

A programação acontece no dia 30 de maio, com concentração marcada para as 8h, em frente ao Centro Ferroviário de Cultura Guilherme Nogueira. A participação será gratuita e não exige inscrição prévia. A iniciativa integra a programação da I Semana do Turismo, organizada pelo Curso de Tecnologia em Gestão de Turismo do Polo Rio das Ostras do Consórcio Cederj, desenvolvido em parceria com o município.

O evento nasce com a proposta de apresentar um lado diferente da cidade, valorizando espaços históricos e ambientais que muitas vezes passam despercebidos fora do circuito tradicional das praias. O trajeto terá cerca de 1,5 quilômetro e duração aproximada de 40 minutos. Ao longo do percurso, os participantes poderão conhecer áreas verdes e pontos ligados à história ferroviária da região de Rocha Leão, um dos distritos mais tradicionais do município.

Antes da caminhada, os participantes passarão por uma sessão de alongamento conduzida pelas profissionais Tatiane Resende e Luciana Franco, preparando o grupo para a atividade. Ao final da programação, um café coletivo vai reunir os participantes em um momento de confraternização e troca de experiências.

A ação conta com apoio da administração municipal, da Fundação de Cultura e também do curso de Tecnologia em Gestão de Turismo do Cefet Polo Rio das Ostras. Segundo os organizadores, a proposta busca incentivar o turismo sustentável, fortalecer o pertencimento da população aos espaços históricos da cidade e ampliar o olhar sobre os potenciais culturais e ecológicos do município.