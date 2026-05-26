Agentes realizaram panfletagem e orientações no Centro de Rio das Ostras durante mobilização do Maio Amarelo - Foto: Divulgação

Agentes realizaram panfletagem e orientações no Centro de Rio das Ostras durante mobilização do Maio AmareloFoto: Divulgação

Publicado 26/05/2026 13:16

Rio das Ostras - Buzinas, fluxo intenso de veículos e a correria típica do início da semana deram lugar, por algumas horas, a um momento de reflexão no coração de Rio das Ostras. A Praça José Pereira Câmara se transformou, na segunda-feira (25), em palco de uma mobilização do movimento Maio Amarelo, campanha nacional que chama atenção para os riscos da imprudência no trânsito.

A ação promovida pela Secretaria Municipal de Guarda, Trânsito e Ordem Pública reuniu equipes da Guarda Municipal em uma grande panfletagem educativa voltada para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. O objetivo foi claro: alertar sobre o crescimento dos acidentes viários registrados no município e reforçar que atitudes simples podem salvar vidas.

Durante toda a manhã, agentes abordaram condutores e distribuíram materiais informativos com dados sobre ocorrências de trânsito na cidade. Entre os principais pontos destacados estava o comportamento humano como principal fator responsável pelas colisões, atropelamentos e acidentes graves.

O secretário da pasta, Carlos Menegasi, acompanhou as atividades e destacou que o trânsito exige responsabilidade coletiva. Segundo ele, a campanha busca despertar a consciência da população para que atitudes imprudentes deixem de fazer parte da rotina nas ruas.

“Estamos encerrando o Maio Amarelo, mas a conscientização precisa continuar durante o ano inteiro. Os acidentes têm aumentado e precisamos da participação de toda a sociedade para mudar essa realidade”, afirmou.

A mobilização contou ainda com a presença do subcomandante Carlos Camacho e do comandante Jaime Reis. As autoridades reforçaram que o Maio Amarelo representa mais do que uma campanha educativa: é um chamado permanente para preservar vidas.

Jaime Reis ressaltou que a redução dos índices de acidentes depende da união entre poder público e população. Para ele, respeito às leis de trânsito, atenção ao volante e empatia são fatores fundamentais para tornar as ruas mais seguras.

Além da distribuição de panfletos, a ação também abriu espaço para conversas diretas com motoristas e pedestres, criando um ambiente de orientação e conscientização em um dos pontos mais movimentados da cidade.