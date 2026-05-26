Agentes realizaram panfletagem e orientações no Centro de Rio das Ostras durante mobilização do Maio AmareloFoto: Divulgação
Maio Amarelo toma as ruas de Rio das Ostras em alerta sobre alta de acidentes
Mobilização no Centro reuniu agentes de trânsito e motoristas em uma ação de conscientização para reduzir imprudências e preservar vidas
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Rio das Ostras abre 220 vagas para cursos gratuitos de informática e tecnologia
Capacitações presenciais incluem Canva, ChatGPT, planilhas eletrônicas e modelagem 3D com inscrições até quarta-feira
Guarda Ambiental apreende motosserra usada em poda irregular de árvores em Rio das Ostras
Homem foi flagrado sem autorização ambiental e sem habilitação para operar o equipamento no Jardim Mariléa
Jovens de Rio das Ostras brilham no tatame e conquistam oito medalhas em competição estadual
Equipe Fênix/Senshi dominou a 2ª etapa da Liga Fluminense, em São Gonçalo, e levou ouro e prata para casa
Críticas de vereador provocam reação no cenário político de Búzios
Toni Russo questionou circulação da primeira-dama Daniele Martins em comunidades do Rio, a qual respondeu com discurso sobre presença popular e combate ao preconceito
Cratera assusta moradores e mobiliza força-tarefa no Centro de Rio das Ostras
Afundamento repentino em calçada da Orla do Centro provocou susto no fim de semana e exigiu ação emergencial das equipes municipais
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