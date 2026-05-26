Festival deve movimentar hotéis, bares, restaurantes e comércio durante o feriadão em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Festival deve movimentar hotéis, bares, restaurantes e comércio durante o feriadão em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 26/05/2026 13:21

Rio das Ostras - Hotéis mais movimentados, bares cheios e aumento na circulação de turistas já fazem parte da expectativa do setor empresarial de Rio das Ostras para a chegada da 22ª edição do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival. Considerado um dos maiores eventos gratuitos do gênero na América Latina, o festival voltou a ganhar destaque não apenas pelo peso cultural, mas principalmente pelo impacto econômico que provoca no município.

Marcado para acontecer entre os dias 4 e 7 de junho, durante o feriadão de Corpus Christi, o evento já movimenta empresários, comerciantes e prestadores de serviço que enxergam no festival uma das épocas mais importantes do calendário econômico da cidade.

O Sindicomércio de Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Silva Jardim reforçou a expectativa positiva para o período e destacou que o Jazz & Blues se transformou em uma engrenagem fundamental para a economia local.

Segundo o presidente da entidade, Marcelo Ayres, o evento ultrapassa o cenário cultural e gera reflexos diretos em diversos setores da cidade, especialmente turismo, gastronomia, hotelaria e comércio.

“O Sesc tem um papel essencial dentro do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival porque acredita na cultura como instrumento de transformação, inclusão e desenvolvimento econômico. Para o Sindicomércio, essa parceria fortalece não apenas um dos maiores eventos culturais do país, mas também o turismo, o comércio local e toda a cadeia de serviços que se movimenta durante o festival”, afirmou.

A expectativa é que milhares de visitantes circulem pela cidade ao longo dos quatro dias de programação, aumentando o consumo em restaurantes, pousadas, quiosques, mercados, transporte e comércio em geral.

Além do impacto financeiro imediato, empresários avaliam que o festival fortalece a imagem de Rio das Ostras como destino turístico e cultural, ampliando a visibilidade do município em nível nacional.

O evento também ganhou recentemente reconhecimento oficial como Patrimônio Cultural e Imaterial de Rio das Ostras, reforçando ainda mais sua importância para a identidade da cidade e para o desenvolvimento econômico regional.