Encontros mensais vão reunir adolescentes para orientações sobre saúde sexual, direitos reprodutivos e métodos contraceptivos - Foto: Divulgação

Encontros mensais vão reunir adolescentes para orientações sobre saúde sexual, direitos reprodutivos e métodos contraceptivosFoto: Divulgação

Publicado 01/06/2026 11:36

Rio das Ostras - Adolescentes de Rio das Ostras passarão a contar com um espaço permanente de orientação, acolhimento e diálogo sobre temas que fazem parte da construção da vida adulta. A Secretaria Municipal de Saúde iniciou um ciclo de encontros voltado ao Planejamento Reprodutivo e aos Direitos Sexuais, com o objetivo de oferecer informações seguras e acessíveis para que os jovens possam tomar decisões conscientes sobre sua saúde e seu futuro.

A iniciativa acontece por meio da Área Técnica de Saúde do Adolescente e do Núcleo de Atenção à Saúde do Adolescente (NASA). O primeiro encontro marcou o início de uma programação que será realizada na última semana de cada mês, criando uma agenda contínua de acompanhamento e orientação para adolescentes do município.

Durante as atividades, profissionais de diferentes áreas da saúde abordam temas fundamentais para essa fase da vida, como conhecimento do próprio corpo, prevenção da gravidez não planejada, direitos sexuais e reprodutivos, prevenção da violência sexual e uso correto dos métodos contraceptivos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Os participantes também recebem informações detalhadas sobre os diferentes métodos contraceptivos. Entre eles estão os comportamentais, como tabelinha e temperatura basal; os métodos de barreira, como preservativos masculino e feminino; e os hormonais, incluindo pílulas e injeções contraceptivas.

Um dos destaques apresentados aos adolescentes é o Implanon, contraceptivo de longa duração que oferece proteção por até três anos. O dispositivo, implantado sob a pele, já começou a ser disponibilizado pela rede municipal de saúde. As primeiras adolescentes atendidas já utilizam o método, enquanto novas pacientes passam pelo processo de avaliação e agendamento.

Segundo a coordenação do NASA, a proposta vai além da orientação sobre contracepção. O foco é criar um ambiente acolhedor, livre de preconceitos e capaz de fortalecer a confiança dos jovens nos serviços públicos de saúde.

A expectativa da Secretaria de Saúde é que os encontros contribuam para ampliar o acesso à informação, reduzir índices de gravidez na adolescência e estimular escolhas mais conscientes, promovendo qualidade de vida e desenvolvimento saudável para a juventude de Rio das Ostras.