Revitalizado, o Píer do Emissário volta a receber moradores e turistas em um dos cenários mais famosos de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Revitalizado, o Píer do Emissário volta a receber moradores e turistas em um dos cenários mais famosos de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 30/05/2026 12:05

Rio das Ostras - Paisagem de cartão-postal, ponto de encontro de famílias, cenário de fotografias e um dos lugares mais visitados da cidade. O Píer do Emissário, em Rio das Ostras, está pronto para voltar a receber moradores e visitantes após passar por um amplo processo de revitalização. A reabertura oficial acontece na próxima quarta-feira, 4 de junho, às 9h, marcando uma nova fase para um dos espaços mais simbólicos do município.

A entrega representa mais do que uma obra concluída. A revitalização devolve à população um ambiente tradicional de convivência, contemplação da natureza e lazer, justamente em um dos períodos mais movimentados do calendário turístico da cidade, durante o Festival de Jazz & Blues.

Localizado em Costazul, o píer passou por intervenções que buscaram unir segurança, acessibilidade e valorização urbana. Entre as melhorias realizadas estão a instalação de novos guarda-corpos em toda a estrutura, nova iluminação, pintura completa, adequações para mobilidade e a construção de uma nova rampa de acesso ligando o calçadão ao píer.

O secretário de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, Wayner Fajardo, destacou que a revitalização reforça a importância de preservar espaços que fazem parte da identidade do município.

Além de proporcionar mais conforto e segurança para quem frequenta o local, a modernização fortalece o potencial turístico da região, um dos principais polos de visitação da cidade.

A cerimônia de inauguração contará com apresentação da Ostras Band, que também participa da abertura do tradicional Festival de Jazz & Blues, ampliando o clima de celebração em um dos pontos mais conhecidos do litoral fluminense.

A expectativa é que o espaço renovado volte a ser palco de encontros, caminhadas, contemplação do mar e atividades culturais, fortalecendo a conexão entre moradores, visitantes e um dos cenários mais marcantes de Rio das Ostras.