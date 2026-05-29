Guarda Ambiental flagrou descarte irregular de entulho às margens do Canal de Medeiros, em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Flagrante às margens de canal termina com apreensão de veículo em Rio das Ostras
Homem foi levado para delegacia após descarte irregular de entulho em área pública no Jardim Campomar
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Fim das filas: serviços digitais transformam atendimento imobiliário em Rio das Ostras
Automatização já reduziu em 65% a procura presencial na Secretaria de Fazenda e acelera processos do setor imobiliário
Campanha bate de porta em porta para mudar relação de moradores com rede de esgoto em Rio das Ostras
Ação educativa da Rio+Saneamento busca evitar entupimentos, ampliar consciência ambiental e preparar cidade para crescimento urbano
Fabinho Costa firma parceria da PRF para segurança em Iguaba Grande
Termo foi firmado com o chefe substituto da delegacia de Niterói, Rodrigo Moreira. Também participaram do encontro o secretário de Ordem Pública, Alexandre Ramos, e a subsecretária Mônica Romero
Daniela Soares amplia articulação em Brasília por projetos para Araruama
Prefeita cumpriu agenda com os ministros Waldez Góes e Leonardo Barchini, além do deputado federal Lindbergh Farias; comitiva contou com a secretária de Educação, Valéria Amaral, e as superintendentes de Planejamento, Dayse Saad, e de Comunicação, Ilziane Launé
Lagoa do Iriry vira palco alternativo e celebra a força dos artistas locais durante o Jazz & Blues em Rio das Ostras
Projeto "Isso Não É Jazz & Blues" aposta em encontros musicais, liberdade artística e valorização da cena independente no feriado de Corpus Christi
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