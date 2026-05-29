Guarda Ambiental flagrou descarte irregular de entulho às margens do Canal de Medeiros, em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Guarda Ambiental flagrou descarte irregular de entulho às margens do Canal de Medeiros, em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 29/05/2026 11:42

Rio das Ostras - Montes de entulho despejados perto de canais, terrenos baldios e vias públicas continuam transformando paisagens urbanas em pontos de degradação ambiental em Rio das Ostras. Desta vez, uma denúncia feita por moradores terminou com flagrante, apreensão de veículo e condução de um homem para a delegacia no bairro Jardim Campomar.

A ocorrência foi registrada na Avenida Beira Canal, às margens do Canal de Medeiros. Agentes da Guarda Ambiental encontraram o suspeito descartando resíduos de obra em área pública, prática considerada crime ambiental e alvo constante de reclamações da população.

Segundo os agentes, o homem utilizava um furgão branco para transportar o material. Após a abordagem, ele foi obrigado a recolher todo o entulho despejado irregularmente no local.

O caso seguiu para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, onde a ocorrência foi registrada. O veículo usado na ação também acabou apreendido.

De acordo com a legislação, o descarte irregular de resíduos sólidos infringe normas ambientais federais e municipais. Além dos impactos visuais, o despejo clandestino de entulho compromete a drenagem urbana, favorece alagamentos e provoca danos diretos aos canais e áreas naturais da cidade.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Ricardo Torres, afirmou que a fiscalização vem sendo reforçada para reduzir esse tipo de crime ambiental.

A Guarda Ambiental reforça que denúncias podem ser feitas pelo telefone (22) 2771-6444, através do