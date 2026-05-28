Moradores de Rio das Ostras participaram de ação social com serviços gratuitos no CRAS Central, em Nova Cidade - Foto: Divulgação

Moradores de Rio das Ostras participaram de ação social com serviços gratuitos no CRAS Central, em Nova CidadeFoto: Divulgação

Publicado 28/05/2026 12:59

Rio das Ostras - Filas começaram a se formar logo nas primeiras horas da manhã no bairro Nova Cidade, em Rio das Ostras. Entre pedidos de segunda via de documentos, busca por vagas de emprego e atendimento social, dezenas de moradores participaram de mais uma edição da Ação Social realizada no CRAS Central em parceria com o programa RJ Para Todos.

A iniciativa reuniu diversos serviços gratuitos em um único espaço e transformou o equipamento social em um ponto de apoio para famílias que precisavam resolver pendências do dia a dia sem enfrentar longos deslocamentos.

Durante a ação, a população teve acesso ao agendamento para emissão da segunda via do RG, atendimento do balcão de empregos, orientações sobre Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, além de vacinação contra a Influenza, atendimento do Procon e suporte relacionado ao Cadastro Único.

A proposta do evento foi aproximar os serviços públicos da população e facilitar o acesso a atendimentos considerados essenciais, principalmente para moradores em situação de vulnerabilidade social.

Para muitas pessoas, a ação representou a oportunidade de resolver diferentes demandas em poucas horas. Enquanto alguns buscavam atualização cadastral e orientação profissional, outros aproveitaram para cuidar da saúde e garantir a documentação necessária para novas oportunidades de trabalho.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, iniciativas desse tipo ajudam a descentralizar os atendimentos e reduzir a sobrecarga nos equipamentos públicos.

O secretário Carlos Correia destacou que a ação acontece em um momento importante para diversas famílias do município, especialmente após os impactos provocados pelas fortes chuvas registradas recentemente na cidade.

“A ideia é facilitar o acesso da população aos serviços públicos e oferecer mais praticidade no atendimento. Muitas famílias ainda enfrentam dificuldades e ações como essa ajudam a aproximar o poder público de quem mais precisa”, afirmou.

Além dos atendimentos itinerantes, a Secretaria reforçou que vários desses serviços seguem disponíveis de forma permanente nos equipamentos da Assistência Social espalhados pelo município.

A expectativa é que novas edições da ação sejam realizadas em outros bairros ao longo do ano, ampliando o alcance dos serviços e fortalecendo o atendimento social em diferentes regiões da cidade.