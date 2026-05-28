Carlos Augusto participa de encontro sobre geointeligência e planejamento urbano em São PauloFoto: Reprodução
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