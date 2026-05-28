Carlos Augusto participa de encontro sobre geointeligência e planejamento urbano em São Paulo - Foto: Reprodução

Carlos Augusto participa de encontro sobre geointeligência e planejamento urbano em São PauloFoto: Reprodução

Publicado 28/05/2026 11:26

Rio das Ostras - O avanço acelerado de Rio das Ostras colocou o município diante de um desafio que já preocupa grandes centros urbanos: crescer sem perder o controle sobre infraestrutura, habitação e qualidade de vida. Em busca de soluções tecnológicas para organizar esse desenvolvimento, o prefeito Carlos Augusto participou, da 5ª edição do Encontro de Usuários da plataforma Geopixel Cidades, realizado em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

O evento reuniu gestores públicos de diferentes regiões do país para discutir ferramentas de geointeligência aplicadas à administração municipal. A plataforma utilizada por dezenas de cidades brasileiras permite acompanhar em tempo real informações relacionadas ao crescimento urbano, ocupação territorial, construções, áreas verdes e planejamento estratégico.

Durante a participação no encontro, Carlos Augusto destacou que Rio das Ostras vive um dos maiores ritmos de crescimento populacional entre cidades da faixa de 100 mil habitantes no Brasil. Segundo ele, a tecnologia será fundamental para evitar problemas provocados pela expansão urbana sem planejamento.

“Precisamos crescer com organização, planejamento e informação precisa. A cidade cresce todos os dias e a gestão pública precisa acompanhar esse movimento com inteligência”, afirmou o prefeito em publicação divulgada nas redes sociais.

A proposta da plataforma é oferecer uma espécie de raio-x digital do município. Com o sistema, a administração consegue identificar quais bairros crescem mais rápido, onde há novas construções, expansão irregular, necessidade de infraestrutura urbana e demandas relacionadas a saneamento, mobilidade e habitação.

Além do planejamento urbano, a ferramenta também auxilia no monitoramento ambiental, na identificação de áreas verdes e no combate ao desmatamento e ocupações irregulares. Outro objetivo é melhorar a transparência administrativa e facilitar decisões ligadas ao Plano Diretor da cidade.

Segundo a Geopixel, mais de 70 prefeituras brasileiras já utilizam o sistema, principalmente nos estados do Sul e Sudeste. Entre os clientes da plataforma estão municípios de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o próprio município do Rio de Janeiro, por meio do Instituto Pereira Passos.

Para moradores e investidores, a expectativa é que o uso da tecnologia permita uma cidade mais organizada e preparada para os próximos anos. A ideia da gestão municipal é utilizar os dados para direcionar investimentos em áreas prioritárias, melhorar serviços públicos e ampliar a capacidade de resposta do município diante do crescimento acelerado.