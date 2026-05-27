Profissionais de enfermagem participaram de capacitação para implantação do novo protocolo de testagem em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Profissionais de enfermagem participaram de capacitação para implantação do novo protocolo de testagem em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 27/05/2026 09:19 | Atualizado 27/05/2026 09:20

Rio das Ostras - Cuidado humanizado, diagnóstico mais rápido e fortalecimento da atenção básica passaram a ganhar ainda mais espaço na rede pública de Rio das Ostras. Profissionais de enfermagem da Atenção Primária participaram, nesta terça-feira (26), de uma nova etapa de capacitação voltada à implantação de um protocolo que promete reorganizar e agilizar o atendimento relacionado à testagem para HIV no município.



A iniciativa faz parte de uma estratégia da Secretaria de Saúde para qualificar o serviço prestado à população, ampliar o acesso aos exames e tornar o acolhimento mais eficiente e seguro nas unidades de saúde. A formação reuniu atividades práticas e teóricas, aprofundando procedimentos ligados ao atendimento, aconselhamento, encaminhamento e acompanhamento de pacientes.



Segundo a coordenação do Programa Municipal de IST/HIV/Aids e Hepatites Virais, o projeto começou a ser estruturado após um levantamento realizado no fim de 2025, quando foram identificados desafios enfrentados pelas equipes nas rotinas de testagem. A coordenadora do programa, Bianca Monteiro, explicou que o novo protocolo foi adaptado a partir de modelos já validados e busca padronizar os atendimentos em toda a rede municipal.

“Identificamos pontos que precisavam ser aprimorados e também estratégias que já funcionavam bem nas unidades. O objetivo agora é oferecer um atendimento mais organizado, ágil e acolhedor para a população”, destacou.



A iniciativa também ganhou força no meio acadêmico. O projeto integra a dissertação de mestrado desenvolvida por Bianca no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem Assistencial da Universidade Federal Fluminense, aproximando pesquisa científica da realidade enfrentada nos serviços públicos de saúde.



Além da atualização técnica, a capacitação reforçou a importância do papel da enfermagem na identificação precoce das infecções sexualmente transmissíveis, no acolhimento humanizado e na criação de vínculos com os pacientes.



Durante as atividades, os profissionais receberam orientações sobre acolhimento, aconselhamento, registros, ética profissional, fluxos de atendimento e encaminhamento de usuários diagnosticados.



A Secretaria de Saúde destacou que a meta é tornar o diagnóstico cada vez mais rápido, garantindo sigilo, privacidade e acesso facilitado ao tratamento.



As Infecções Sexualmente Transmissíveis seguem entre os principais desafios da saúde pública, especialmente quando não identificadas precocemente. Por isso, o município aposta na qualificação contínua das equipes como ferramenta essencial para ampliar o acesso ao cuidado e fortalecer a prevenção.









