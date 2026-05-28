Máquinas avançam em vias estratégicas e Rio das Ostras intensifica recuperação do asfalto

Equipes atuam na recuperação asfáltica da Avenida Petróleo e Gás, em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Equipes atuam na recuperação asfáltica da Avenida Petróleo e Gás, em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 28/05/2026 12:50

Rio das Ostras - Motoristas que passam diariamente pelos principais corredores viários de Rio das Ostras começaram a notar uma mudança no cenário das ruas e avenidas da cidade. Máquinas, operários e equipes de manutenção já atuam em trechos considerados estratégicos para o fluxo urbano, dando início a uma nova etapa de recuperação da malha viária do município.

Os serviços começaram pela Estrada Professor Leandro Faria Sarzedas, conhecida como Avenida Petróleo e Gás, na altura do bairro Cláudio Ribeiro. O trabalho segue ao longo da via até a Zona Especial de Negócios, próxima à divisa com Macaé.

A ação integra o cronograma de manutenção elaborado pela Secretaria de Serviços Públicos, que pretende avançar também sobre importantes rodovias que cortam a cidade, como a Avenida Amaral Peixoto, trecho urbano da RJ-106, e a Rodovia Serramar, a RJ-162.

Segundo o secretário de Serviços Públicos, Diogo Azevedo, o foco inicial está concentrado em locais com maior circulação de veículos e pontos considerados mais críticos para motoristas e moradores.

“Estamos priorizando vias de grande impacto no dia a dia da população, buscando melhorar as condições de tráfego e oferecer mais segurança para quem utiliza essas rotas diariamente”, destacou.

Além da recuperação do pavimento, o trabalho busca reduzir riscos de acidentes, melhorar a mobilidade urbana e minimizar transtornos causados pelo desgaste do asfalto em trechos de intenso movimento.

Mesmo sem previsão de bloqueio total das vias, a movimentação de equipes e máquinas poderá provocar alterações parciais no trânsito durante os serviços. A orientação é para que motoristas redobrem a atenção e adotem velocidade reduzida nos pontos em manutenção.

A recuperação das vias acontece em um momento de crescimento do fluxo urbano na cidade, especialmente em regiões próximas à área empresarial e aos acessos intermunicipais, considerados fundamentais para a mobilidade entre Rio das Ostras e municípios vizinhos.

Legenda para foto:

Equipes atuam na recuperação asfáltica da Avenida Petróleo e Gás, em Rio das Ostras

Máquinas avançam em vias estratégicas e Rio das Ostras intensifica recuperação do asfalto

Trechos de grande circulação começaram a receber manutenção nesta semana para melhorar segurança e mobilidade entre bairros e acessos à cidade

Editoria: Cidades

Motoristas que passam diariamente pelos principais corredores viários de Rio das Ostras começaram a notar uma mudança no cenário das ruas e avenidas da cidade. Máquinas, operários e equipes de manutenção já atuam em trechos considerados estratégicos para o fluxo urbano, dando início a uma nova etapa de recuperação da malha viária do município.

Os serviços começaram pela Estrada Professor Leandro Faria Sarzedas, conhecida como Avenida Petróleo e Gás, na altura do bairro Cláudio Ribeiro. O trabalho segue ao longo da via até a Zona Especial de Negócios, próxima à divisa com Macaé.

A ação integra o cronograma de manutenção elaborado pela Secretaria de Serviços Públicos, que pretende avançar também sobre importantes rodovias que cortam a cidade, como a Avenida Amaral Peixoto, trecho urbano da RJ-106, e a Rodovia Serramar, a RJ-162.

Segundo o secretário de Serviços Públicos, Diogo Azevedo, o foco inicial está concentrado em locais com maior circulação de veículos e pontos considerados mais críticos para motoristas e moradores.

“Estamos priorizando vias de grande impacto no dia a dia da população, buscando melhorar as condições de tráfego e oferecer mais segurança para quem utiliza essas rotas diariamente”, destacou.

Além da recuperação do pavimento, o trabalho busca reduzir riscos de acidentes, melhorar a mobilidade urbana e minimizar transtornos causados pelo desgaste do asfalto em trechos de intenso movimento.

Mesmo sem previsão de bloqueio total das vias, a movimentação de equipes e máquinas poderá provocar alterações parciais no trânsito durante os serviços. A orientação é para que motoristas redobrem a atenção e adotem velocidade reduzida nos pontos em manutenção.

A recuperação das vias acontece em um momento de crescimento do fluxo urbano na cidade, especialmente em regiões próximas à área empresarial e aos acessos intermunicipais, considerados fundamentais para a mobilidade entre Rio das Ostras e municípios vizinhos.