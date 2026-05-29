Modernização dos serviços públicos já reduz filas e acelera processos imobiliários em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Modernização dos serviços públicos já reduz filas e acelera processos imobiliários em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 29/05/2026 11:42

Rio das Ostras - Documentos que antes exigiam filas, papelada e longas esperas agora podem ser resolvidos com poucos cliques em Rio das Ostras. A modernização dos serviços públicos municipais já começa a mudar a rotina de moradores, empresários e profissionais do mercado imobiliário, reduzindo em 65% o atendimento presencial na Secretaria de Fazenda.

Os avanços tecnológicos foram apresentados a representantes do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro durante uma reunião realizada no auditório do Parque dos Pássaros, no último dia 21 de maio. O encontro reuniu técnicos e gestores das áreas de Fazenda, Governança, Transformação Digital, Licenciamento, Habitação e Urbanismo.

Entre as mudanças que mais chamaram atenção está a automatização da transferência de titularidade do IPTU. A partir da integração do sistema municipal com cartórios, o cadastro do novo proprietário passa a ser atualizado automaticamente após o registro da escritura, sem necessidade de solicitação presencial.

O processo eletrônico do ITBI também recebeu melhorias para acelerar negociações imobiliárias e reduzir burocracias, trazendo mais dinamismo ao setor, um dos que mais crescem no município.

Outro avanço importante envolve a digitalização completa dos processos administrativos através do Sistema SALI, que substituiu procedimentos físicos por tramitação online, garantindo mais transparência, agilidade e controle.

O Programa de Recuperação Fiscal, conhecido como Refis, também entrou na era digital. Agora, moradores conseguem negociar débitos municipais diretamente pelo aplicativo Colab, sem sair de casa.

A modernização inclui ainda um convênio firmado com o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, do Governo Federal. A integração permite gerar gratuitamente o Cadastro Imobiliário Brasileiro, considerado uma espécie de identidade única do imóvel, trazendo mais segurança jurídica e simplificando processos documentais.

Durante o encontro, representantes do município e do setor imobiliário também discutiram novas melhorias para os próximos meses. Entre elas estão avanços na comunicação processual, emissão de certidões urbanísticas e padronização de exigências para licenciamento, regularização de obras e procedimentos de demolição.

A plataforma Aprova Digital também segue em expansão, com novas funcionalidades para ampliar o acesso online aos serviços públicos e reduzir ainda mais a burocracia.