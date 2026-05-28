Projeto "Isso Não É Jazz & Blues" ocupa a Lagoa do Iriry com shows de artistas locais durante o feriado de Corpus Christi - Foto: Douglas Smmithy

Projeto "Isso Não É Jazz & Blues" ocupa a Lagoa do Iriry com shows de artistas locais durante o feriado de Corpus ChristiFoto: Douglas Smmithy

Publicado 28/05/2026 12:59

Rio das Ostras - A música que nasce longe dos grandes palcos também vai ecoar forte em Rio das Ostras durante o feriado de Corpus Christi. Em meio à movimentação do tradicional Jazz & Blues Festival, artistas da cidade e da região voltam a ocupar a Lagoa do Iriry com uma programação que mistura encontros, improvisos e identidade cultural.

O projeto “Isso Não É Jazz & Blues” confirmou sua sexta edição entre os dias 4 e 6 de junho, sempre a partir das 15h, no Quiosque NKR, ao lado do anfiteatro da Lagoa do Iriry, um dos espaços mais movimentados do circuito cultural da cidade durante o festival.

A proposta do evento vai além dos shows. O projeto nasceu justamente para abrir espaço à cena independente local durante um dos períodos de maior visibilidade cultural e turística do município.

Idealizado pelo multi-instrumentista Diogo Spadaro, o “Isso Não É Jazz & Blues” surgiu como uma alternativa artística ao circuito oficial, reunindo músicos, bandas e intérpretes que ajudam a manter viva a produção cultural da região durante os dias do festival.

“O nome já é uma provocação. A ideia sempre foi mostrar que existe uma cena muito rica acontecendo fora do circuito principal, com artistas que também movimentam a cultura da cidade”, explicou Spadaro.

Neste ano, o palco recebe apresentações de Thati Dias no dia 4, Cláudia Falcão no dia 5 e Raquel Dimar no dia 6. Os shows serão acompanhados pela banda Freetação, formada por Diogo Spadaro, Denisson Caminha, SPD, Negão Jazz Bass, Brenddon Miranda e Sabatuk.

A edição de 2026 conta ainda com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, por meio do Ministério da Cultura, reforçando o incentivo à produção cultural independente e aos artistas locais.

Em um período em que milhares de visitantes chegam à cidade por causa do Jazz & Blues Festival, projetos paralelos como esse ajudam a ampliar o alcance da programação cultural e movimentam não apenas a música, mas também o turismo, os quiosques, bares e espaços alternativos espalhados pelo município.

Com clima descontraído, apresentações ao ar livre e um cenário marcado pela Lagoa do Iriry, o evento também aposta na proximidade entre artistas e público, transformando o espaço em ponto de encontro para quem busca experiências musicais mais intimistas e autorais.

Enquanto os grandes palcos recebem atrações nacionais e internacionais, a proposta do “Isso Não É Jazz & Blues” segue valorizando talentos da cidade e fortalecendo a identidade cultural de Rio das Ostras fora do circuito tradicional.