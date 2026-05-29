Equipes da campanha "Se Liga na Rede!" orientam moradores sobre uso correto do sistema de esgoto em bairros de Rio das Ostras Foto: Divulgação
Campanha bate de porta em porta para mudar relação de moradores com rede de esgoto em Rio das Ostras
Ação educativa da Rio+Saneamento busca evitar entupimentos, ampliar consciência ambiental e preparar cidade para crescimento urbano
Campanha bate de porta em porta para mudar relação de moradores com rede de esgoto em Rio das Ostras
Ação educativa da Rio+Saneamento busca evitar entupimentos, ampliar consciência ambiental e preparar cidade para crescimento urbano
Fabinho Costa firma parceria da PRF para segurança em Iguaba Grande
Termo foi firmado com o chefe substituto da delegacia de Niterói, Rodrigo Moreira. Também participaram do encontro o secretário de Ordem Pública, Alexandre Ramos, e a subsecretária Mônica Romero
Daniela Soares amplia articulação em Brasília por projetos para Araruama
Prefeita cumpriu agenda com os ministros Waldez Góes e Leonardo Barchini, além do deputado federal Lindbergh Farias; comitiva contou com a secretária de Educação, Valéria Amaral, e as superintendentes de Planejamento, Dayse Saad, e de Comunicação, Ilziane Launé
Lagoa do Iriry vira palco alternativo e celebra a força dos artistas locais durante o Jazz & Blues em Rio das Ostras
Projeto "Isso Não É Jazz & Blues" aposta em encontros musicais, liberdade artística e valorização da cena independente no feriado de Corpus Christi
Documentos, emprego e vacinação movimentam ação social em Nova Cidade, em Rio das Ostras
Moradores aproveitaram serviços gratuitos no CRAS Central em um dia marcado por orientação, acolhimento e acesso facilitado à cidadania
Guardas de Rio das Ostras passam por treinamento intensivo para reforçar segurança nos bairros
Curso reúne técnicas operacionais, gestão de crise e defesa pessoal para ampliar atuação preventiva da corporação nas ruas da cidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.