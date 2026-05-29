Equipes da campanha "Se Liga na Rede!" orientam moradores sobre uso correto do sistema de esgoto em bairros de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Equipes da campanha "Se Liga na Rede!" orientam moradores sobre uso correto do sistema de esgoto em bairros de Rio das Ostras Foto: Divulgação

Publicado 29/05/2026 09:35

Rio das Ostras - As visitas começaram pelas ruas, bateram de casa em casa e abriram espaço para uma conversa que impacta diretamente a saúde, o meio ambiente e até o futuro urbano de Rio das Ostras. Moradores de diversos bairros passaram a receber orientações presenciais sobre o uso correto da rede de esgoto por meio da campanha “Se Liga na Rede!”, lançada pela concessionária Rio+Saneamento.

A iniciativa começou em regiões como Cidade Praiana, Extensão do Bosque, Jardim Mariléa, Cidade Beira-Mar, Nova Aliança e Zona Especial de Negócios, onde equipes percorreram imóveis distribuindo material informativo e esclarecendo dúvidas sobre ligações adequadas à rede coletora.

A proposta vai além de uma simples orientação técnica. O objetivo é aproximar a população do sistema de saneamento e evitar problemas comuns causados pelo descarte irregular de resíduos, situação que frequentemente provoca entupimentos, retorno de esgoto e transtornos para moradores.

Durante as visitas, moradores receberam informações sobre padronização das ligações, formas corretas de interligação à rede pública e cuidados básicos para preservar o funcionamento do sistema.

Segundo a concessionária, a campanha deve alcançar mais de 34 mil imóveis nas próximas semanas, ampliando o trabalho educativo para todas as áreas da cidade atendidas pela rede coletora.

O superintendente regional da Rio+Saneamento, Christian Portugal, destacou que o saneamento interfere diretamente na rotina da população e na qualidade de vida urbana.

“A rede de esgoto tem papel fundamental na destinação correta dos resíduos gerados diariamente nas residências. Quando ela é utilizada de forma inadequada, surgem problemas que afetam toda a coletividade”, explicou.

Ele também reforçou que o saneamento básico produz impactos que vão além da infraestrutura urbana.

“Falar de tratamento de esgoto é falar de saúde pública, preservação ambiental, valorização imobiliária e fortalecimento do turismo da cidade”, afirmou.

A campanha acontece em um momento de ampliação dos investimentos da concessionária no município. Entre as obras em andamento está o novo interceptor da Estação de Tratamento de Esgoto Mariléa, estrutura que permitirá ampliar a capacidade de coleta e transporte de efluentes.

Outro projeto em execução prevê a implantação de mais de 7,5 quilômetros de novas tubulações nos bairros Costazul e Village, com investimento estimado em R$ 16 milhões e impacto direto para cerca de quatro mil moradores.

Até 2028, a previsão é de que mais de R$ 230 milhões sejam investidos em saneamento básico em Rio das Ostras. Desse total, R$ 95 milhões serão destinados exclusivamente à expansão e modernização do sistema de esgotamento sanitário.

Enquanto as obras avançam debaixo da terra, a campanha aposta justamente no caminho mais simples para transformar a cidade: a informação chegando até a porta de cada morador.