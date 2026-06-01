Fiéis irão confeccionar os tradicionais tapetes de sal que marcarão a celebração de Corpus Christi em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Fiéis irão confeccionar os tradicionais tapetes de sal que marcarão a celebração de Corpus Christi em Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 01/06/2026 11:36

Rio das Ostras - A fé voltará a ocupar as ruas de Rio das Ostras na próxima quinta-feira (4), quando centenas de moradores participarão de uma das manifestações religiosas mais tradicionais do município. A celebração de Corpus Christi promete reunir devoção, arte e participação popular na Avenida Amazonas, no Centro, onde serão confeccionados os tradicionais tapetes de sal que há décadas emocionam moradores e visitantes.

Muito antes da movimentação cultural que tomará conta da cidade, a data reservará um momento especial de reflexão e espiritualidade para a comunidade católica. Com desenhos coloridos, mensagens religiosas e símbolos cristãos, os tapetes transformarão as ruas em um grande cenário de fé construído pelas próprias mãos dos fiéis.

Com o tema "Ele veio morar entre nós", a programação terá início às 15h com a celebração da Santa Missa. Em seguida, os participantes percorrerão as ruas centrais durante a tradicional procissão de Corpus Christi, que sairá das proximidades do Teatro Joel Barcellos.

A preparação dos tapetes deverá mobilizar paróquias, pastorais, movimentos religiosos e dezenas de famílias, fortalecendo um costume que atravessa gerações e mantém viva uma das mais importantes tradições da Igreja Católica.

O padre Fabrício Salomão, da Paróquia São Vicente de Paulo, convidou os moradores a participarem da programação religiosa, que será encerrada com um momento especial de evangelização.

Já o padre Marcelo Dippólito, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, destacou a importância da participação da comunidade na construção dos tapetes e nas celebrações do dia.

A programação contará ainda com a apresentação da Banda DOM, um dos grupos de destaque da música católica contemporânea. O show reunirá canções conhecidas do público e deverá encerrar a celebração em clima de louvor e união.

Mais do que uma tradição religiosa, Corpus Christi voltará a representar um momento de encontro entre famílias, valorização da cultura cristã e fortalecimento dos laços comunitários que fazem parte da identidade de Rio das Ostras.