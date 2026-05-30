Equipes de fiscalização vistoriaram postos de combustíveis para verificar qualidade dos produtos e funcionamento das bombas - Foto: Divulgação

Equipes de fiscalização vistoriaram postos de combustíveis para verificar qualidade dos produtos e funcionamento das bombasFoto: Divulgação

Publicado 30/05/2026 12:05

Rio das Ostras - Abastecer o veículo e ter a certeza de que cada litro pago está realmente chegando ao tanque. Foi com esse objetivo que uma força-tarefa formada por órgãos de fiscalização realizou uma ampla operação em postos de combustíveis de Rio das Ostras.

A ação reuniu equipes do Procon municipal, da Agência Nacional do Petróleo, do Instituto de Pesos e Medidas e da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, em uma operação que teve como foco verificar a qualidade dos combustíveis vendidos e o funcionamento correto das bombas de abastecimento.

A fiscalização foi motivada por denúncias sobre possíveis irregularidades em estabelecimentos da região. Durante as inspeções, técnicos analisaram amostras de combustíveis, realizaram testes de aferição dos equipamentos e verificaram se o volume informado ao consumidor correspondia efetivamente ao combustível entregue.

Além da qualidade dos produtos, as equipes também avaliaram o cumprimento das normas de defesa do consumidor, buscando identificar práticas que possam causar prejuízos financeiros aos motoristas.

Segundo a coordenadora-geral do Procon de Rio das Ostras, Michele Mansur, a operação teve caráter preventivo e corretivo, com o objetivo de garantir transparência nas relações de consumo.

A iniciativa reforça a importância da atuação integrada entre os órgãos fiscalizadores, especialmente em um setor que impacta diretamente o orçamento das famílias e dos trabalhadores que dependem diariamente dos combustíveis para se deslocar.

Além das ações presenciais, o Procon mantém o monitoramento contínuo das denúncias encaminhadas pela população. Consumidores que identificarem possíveis irregularidades podem procurar atendimento presencial no Centro de Cidadania ou registrar reclamações pelos canais oficiais do órgão.

A expectativa é que operações como essa contribuam para aumentar a confiança dos consumidores e fortaleçam a fiscalização sobre um dos serviços mais utilizados no dia a dia da população.