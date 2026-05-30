Equipes de fiscalização vistoriaram postos de combustíveis para verificar qualidade dos produtos e funcionamento das bombasFoto: Divulgação
Operação mira bombas e combustíveis para proteger o bolso do consumidor em Rio das Ostras
Fiscalização conjunta percorre postos após denúncias e reforça combate a irregularidades no abastecimento
Operação mira bombas e combustíveis para proteger o bolso do consumidor em Rio das Ostras
Fiscalização conjunta percorre postos após denúncias e reforça combate a irregularidades no abastecimento
Píer renovado e de cara nova: Rio das Ostras prepara reabertura de um dos seus cenários mais emblemáticos
Espaço revitalizado em Costazul será entregue à população com programação cultural e mais segurança para moradores e turistas
Fábio do Pastel entrega creche e manda recado sobre gestão
Durante inauguração em São Pedro da Aldeia, prefeito destacou dificuldades financeiras e afirmou que governar com qualidade "não é fácil"
Flagrante às margens de canal termina com apreensão de veículo em Rio das Ostras
Homem foi levado para delegacia após descarte irregular de entulho em área pública no Jardim Campomar
Fim das filas: serviços digitais transformam atendimento imobiliário em Rio das Ostras
Automatização já reduziu em 65% a procura presencial na Secretaria de Fazenda e acelera processos do setor imobiliário
Campanha bate de porta em porta para mudar relação de moradores com rede de esgoto em Rio das Ostras
Ação educativa da Rio+Saneamento busca evitar entupimentos, ampliar consciência ambiental e preparar cidade para crescimento urbano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.