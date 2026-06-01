Equipamentos começam a ser implantados ao longo da RJ-106 e prometem ampliar a segurança para quem circula pela principal rodovia de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Equipamentos começam a ser implantados ao longo da RJ-106 e prometem ampliar a segurança para quem circula pela principal rodovia de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 01/06/2026 11:35

Rio das Ostras - A rotina de milhares de motoristas que utilizam a RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, está prestes a ganhar um novo aliado da segurança viária. Rio das Ostras está entre os municípios contemplados pelo programa estadual de instalação de novos radares de fiscalização eletrônica, que começam a ser implantados em diferentes trechos da principal via de acesso da cidade.

A iniciativa é coordenada pelo Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), e integra um amplo projeto de modernização da fiscalização nas rodovias estaduais. A previsão é de que pelo menos oito equipamentos sejam instalados ao longo da extensão da Amaral Peixoto que corta o município.

Os novos dispositivos substituirão radares antigos e também serão posicionados em áreas consideradas estratégicas para o controle da velocidade. A expectativa é aumentar a proteção de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, especialmente em locais com maior fluxo de veículos e histórico de ocorrências no trânsito.

De acordo com o DER-RJ, a localização dos radares será divulgada gradativamente no site oficial do órgão, conforme os equipamentos entrarem em operação. Antes do início da fiscalização eletrônica, todos os pontos deverão receber sinalização adequada, informando os condutores sobre a presença dos dispositivos e os limites de velocidade estabelecidos para cada trecho.

Ao todo, o Estado prevê a implantação de 390 equipamentos em diferentes rodovias fluminenses. A medida busca fortalecer o monitoramento das estradas, estimular o respeito às normas de trânsito e contribuir para a redução de acidentes.

Com a chegada dos novos radares, a orientação é que os condutores mantenham atenção redobrada e respeitem a velocidade permitida. Além de evitar multas, a mudança representa um passo importante para tornar as viagens mais seguras e preservar vidas nas estradas.