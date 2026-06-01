Banco de Empregos disponibiliza centenas de vagas e amplia oportunidades para trabalhadores de Rio das OstrasFoto: Ilustração
Mais de 600 oportunidades movimentam mercado de trabalho em Rio das Ostras
Banco de Empregos reúne vagas para diferentes áreas e perfis profissionais, com atendimento gratuito no Centro de Cidadania
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Novos radares chegam à Amaral Peixoto e reforçam controle do trânsito em Rio das Ostras
Instalação dos equipamentos na RJ-106 faz parte de um projeto estadual de ampliação da fiscalização e busca reduzir acidentes em pontos considerados estratégicos da rodovia
Operação mira bombas e combustíveis para proteger o bolso do consumidor em Rio das Ostras
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Píer renovado e de cara nova: Rio das Ostras prepara reabertura de um dos seus cenários mais emblemáticos
Espaço revitalizado em Costazul será entregue à população com programação cultural e mais segurança para moradores e turistas
Fábio do Pastel entrega creche e manda recado sobre gestão
Durante inauguração em São Pedro da Aldeia, prefeito destacou dificuldades financeiras e afirmou que governar com qualidade "não é fácil"
Flagrante às margens de canal termina com apreensão de veículo em Rio das Ostras
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