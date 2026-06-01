Banco de Empregos disponibiliza centenas de vagas e amplia oportunidades para trabalhadores de Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Banco de Empregos disponibiliza centenas de vagas e amplia oportunidades para trabalhadores de Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 01/06/2026 11:36

Rio das Ostras - Oportunidade pode mudar histórias, abrir portas e representar um novo começo. Em Rio das Ostras, 638 vagas de emprego estão disponíveis nesta semana por meio do Banco de Empregos Municipal, ampliando as chances para quem busca recolocação profissional, o primeiro trabalho ou uma nova trajetória no mercado.

As oportunidades contemplam diferentes níveis de experiência e formação, atendendo desde profissionais com vivência em funções específicas até candidatos que desejam conquistar a primeira carteira assinada. Entre os destaques estão vagas para manobrista abastecedor, operador de caixa, entregador, motorista categoria D, garçom e orçamentista, além de outras funções distribuídas em diversos segmentos da economia local.

A iniciativa fortalece a conexão entre empresas que precisam contratar e trabalhadores em busca de uma oportunidade, contribuindo para a geração de renda e o aquecimento da economia do município.

O cadastro é gratuito e realizado presencialmente no Centro de Cidadania, localizado na Rua das Casuarinas, nº 595, no bairro Âncora. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

Para participar do processo, o candidato deve apresentar documento de identidade com foto, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, currículo impresso e certificados de qualificação profissional, caso possua.

A relação completa das vagas disponíveis e os requisitos exigidos para cada função podem ser consultados no portal oficial da Prefeitura de Rio das Ostras.