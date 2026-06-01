Espaço AfroJazz reúne artistas, educadores e empreendedores em uma celebração da cultura afro-brasileira durante o Festival de Jazz & BluesFoto: Divulgação
AfroJazz transforma Festival de Rio das Ostras em palco de memória, identidade e resistência
Projeto ocupa a Área de Eventos de Costazul com arte, empreendedorismo, moda sustentável e manifestações que celebram a contribuição negra para a história do jazz e do blues
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Adolescência com informação: Rio das Ostras cria ciclo de encontros sobre saúde sexual e planejamento reprodutivo
Iniciativa busca ampliar o acesso de jovens a orientações seguras, fortalecer a autonomia e prevenir gravidez não planejada e situações de vulnerabilidade
Tapetes de sal vão transformar ruas de Rio das Ostras em cenário de fé, arte e tradição
Celebração de Corpus Christi reunirá famílias, voluntários e comunidades católicas em uma das manifestações religiosas mais aguardadas do município
Mais de 600 oportunidades movimentam mercado de trabalho em Rio das Ostras
Banco de Empregos reúne vagas para diferentes áreas e perfis profissionais, com atendimento gratuito no Centro de Cidadania
Novos radares chegam à Amaral Peixoto e reforçam controle do trânsito em Rio das Ostras
Instalação dos equipamentos na RJ-106 faz parte de um projeto estadual de ampliação da fiscalização e busca reduzir acidentes em pontos considerados estratégicos da rodovia
Operação mira bombas e combustíveis para proteger o bolso do consumidor em Rio das Ostras
Fiscalização conjunta percorre postos após denúncias e reforça combate a irregularidades no abastecimento
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