Espaço AfroJazz reúne artistas, educadores e empreendedores em uma celebração da cultura afro-brasileira durante o Festival de Jazz & Blues - Foto: Divulgação

Espaço AfroJazz reúne artistas, educadores e empreendedores em uma celebração da cultura afro-brasileira durante o Festival de Jazz & BluesFoto: Divulgação

Publicado 01/06/2026 11:39

Rio das Ostras - A cultura negra, que ajudou a moldar alguns dos ritmos mais influentes do planeta, ganhará protagonismo em um dos maiores eventos musicais do país. Entre os dias 4 e 6 de junho, a Área de Eventos de Costazul receberá o Espaço AfroJazz, iniciativa que amplia o olhar sobre as origens do jazz e do blues e convida o público a mergulhar em experiências ligadas à ancestralidade, à arte e à valorização das identidades afro-diaspóricas.

Integrada à programação do Festival de Jazz & Blues de Rio das Ostras, a proposta vai além dos palcos musicais. A partir das 20h, artistas, coletivos culturais, educadores e empreendedores locais apresentarão trabalhos que dialogam com música, audiovisual, artes visuais, ilustração, moda sustentável e economia criativa, construindo um ambiente de troca de saberes e fortalecimento cultural.

A iniciativa surge como um espaço de reconhecimento das raízes que deram origem ao jazz e ao blues, gêneros musicais criados a partir das experiências e da resistência da população negra. Ao conectar passado e presente, o projeto busca destacar como esse legado continua influenciando diferentes expressões artísticas e movimentos culturais contemporâneos.

Reconhecido internacionalmente por seu tradicional festival, o município passa a contar com uma programação que amplia a representatividade e fortalece a presença das narrativas negras dentro do cenário cultural local. A proposta também estimula reflexões sobre pertencimento, memória coletiva e transformação social por meio da arte.

Segundo a artista visual e produtora cultural Cláudia Falcão, o projeto nasceu com a missão de ampliar espaços de visibilidade e fortalecer conexões. “O AfroJazz nasce para fortalecer encontros e ampliar narrativas negras na cena cultural da cidade”, destaca.

Além das apresentações e exposições, o espaço funcionará como uma vitrine para iniciativas ligadas ao empreendedorismo cultural. Produtos artesanais, projetos audiovisuais, ações de reaproveitamento têxtil e atividades formativas estarão entre as atrações que valorizam talentos e incentivam a geração de oportunidades.

Para a professora Guilhermina, participante da iniciativa, a presença do coletivo dentro do festival representa um importante gesto de reconhecimento histórico. “Falar de jazz e blues é também falar das contribuições da população negra para a cultura mundial”, ressalta.

Mais do que uma programação paralela, o Espaço AfroJazz chega para reforçar que a história do jazz e do blues também passa pela valorização da ancestralidade, da diversidade e das vozes que ajudaram a construir esses gêneros musicais que atravessam gerações.