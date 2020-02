Paraty define agenda de Carnaval

A Prefeitura de Paraty, através das secretarias de Turismo e Cultura, divulgou a programação do Carnaval 2020. A abertura acontece no dia 21 de fevereiro, com a Banda Santa Cecília e o Bloco Assombrosos do Morro, na cerimônia de entrega da chave da cidade ao Rei Momo, que acontece na quadra da Praça da Matriz. Em seguida, a programação continua com o bloco Meninos do Pontal pelas ruas do Centro Histórico, arrastando milhares de foliões. A programação segue até terça-feira, com apresentação dos blocos Tribo do Samba, Vamos Que Tô, Paraty do Amanhã e Mangueira.

Alguns horários e percursos dos desfiles foram revistos. Neste ano, haverá apresentação de um bloco por dia, para evitar atrasos.

As comunidades de Tarituba, Trindade, Praia do Pontal e Praia do Jabaquara continuam com programação. A novidade deste ano é que a Prainha de Mambucaba também terá programação para os foliões.

Sábado, o já tradicional Bloco da Lama terá a participação do Bloco Soul Batuque na concentração à partir das 14h. O Bloco Arrastão do Jabaquara também promete animar os foliões em mais um carnaval. Para as crianças o Matinê na tenda da Praça da Matriz promete muita diversão. O público em geral vai poder aproveitar todos os dias o som de DJ Marino.

A prefeitura solicitou à Polícia Militar reforço nos locais de evento. Além disso, o Sistema Integrado de Monitoramento vai auxiliar os agentes durante o carnaval. O monitoramento vai ser realizado pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública, em parceria com a PM, em tempo real.