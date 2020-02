Construtora Even lança promoção de carnaval

Uma área exclusiva dentro de uns maiores camarotes da Marquês de Sapucaí - o Arpoador. Este é o Even Folia, que este ano conta com uma campanha diferente, voltada especialmente para clientes, colaboradores e equipe de vendas.



Não entendeu? A gente te explica. Comprando um dos apartamentos comercializados pela Even Construtora e Incorporadora S/A, o cliente garante no ato um par de ingressos para o maior espetáculo da terra. Uma experiência única, com tudo de melhor que um camarote como o Arpoador pode oferecer ao público. A promoção é válida para compras realizadas até o dia 26 de fevereiro.



O mesmo vale para a equipe de vendas da construtora. Neste caso, ao fechar negócio, o corretor também leva um par de convites para esse que é um dos camarotes mais disputados pelos foliões. Para quem quiser se associar e fazer parte do time de corretores da Even, ainda dá tempo!

O You Botafogo tem design moderno e exclusivo com a assinatura e estilo marcantes do arquiteto Afonso Kuernez - DIVULGAÇÃO





"Quando pensamos em desenvolver uma campanha de carnaval, buscamos encontrar um caminho em que os corretores e os clientes se sentissem motivados e alegres ao aderir. O carnaval carioca é um evento global, reconhecido pelo mundo inteiro, poder desfrutar desse evento e ainda em um dos melhores camarotes, é uma experiência sensacional, agrega muito valor à compra e motiva os vendedores", disse Anderson Moreira, responsável pelo marketing da Even no RJ.



Para participar da promoção, o valor pago a título de sinal deve atingir o percentual de 20% do valor da unidade, com recursos próprios. Além disso, o adquirente precisa ter o contrato devidamente assinado e validado pelos representantes da promotora, no prazo vigente da promoção.



Camarote top



O camarote Arpoador fica localizado no Setor 3 Especial, ao lado da primeira cabine de jurados, onde as escolas param para se apresentar. Entre as atrações para os dias de folia na Sapucaí estão: Jota Quest, Projota, Luisa Sonza, Melim, Kevin O Chris, Léo Santana e Banda Eva. Quem tiver a oportunidade de participar desta festa, contará com muito conforto, segurança, transporte, open bar e open food a noite toda.



Empreendimentos de encher os olhos



Há opções para todos os gostos e os bolsos, em todas as regiões do Rio. Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio, Botafogo, Centro e Cachambi são algumas das opções. O RG Personal Residences, no Recreio, tem apartamentos de 2 e 3 quartos, com suíte, sem falar na área de lazer completa para toda a família: academia, piscina, quadra, churrasqueira com forno de pizza, salão de festas, brinquedoteca e muito mais! Preços a partir de R$ 439 mil.





O Up Barra Condomínio Clube, em Jacarepaguá, fica a 10 minutos da praia da Barra - DIVULGAÇÃO





O Up Barra Condomínio Clube, em Jacarepaguá, fica a 10 minutos da praia da Barra. Também com área de lazer completa, o empreendimento, entregue em 2017, tem unidades de 2 e 3 quartos com preços a partir de R$ 269 mil. O Up Norte, no Cachambi, tem apartamentos de 1, 2 e 3 quartos, de 45 a 70 m², com suíte e coberturas, lazer completo e excelente localização, ao lado do NorteShopping. Os valores variam de R$ XXX mil a R$ XXX mil.



Outra estrela do portfólio é o You Botafogo, que tem design moderno e exclusivo com a assinatura e estilo marcantes do arquiteto Afonso Kuernez. O empreendimento traz o equilíbrio entre qualidade de vida e sofisticação, com uma ampla área de lazer e a vista deslumbrante para o Cristo Redentor. Há unidades de 2 e 3 quartos com suíte, coberturas e apartamentos Garden.



Se a ideia for adquirir salas comerciais, a Even também tem. O Haddock Business, na Tijuca, tem salas de 23 m² a 150 m². com valores a partir de R$ 199 mil. Já o Assembleia One, no Centro, com excelente localização - a 200 metros do Edifício Garagem Menezes Cortes e a 400 metros do Metrô Carioca - tem salas de 21 m² a 57 m², com preços a partir de R$ 329 mil.



Sobre a Even



Uma experiência única, com tudo de melhor que um camarote pode oferecer ao público. Promoção é válida para compras realizadas até o dia 26 de fevereiro - DIVULGAÇÃO





A atuação acontece de forma verticalizada, ou seja, a Even tem a responsabilidade pela execução de todas as etapas do desenvolvimento dos produtos. O ciclo de trabalho começa com o planejamento do empreendimento, passa pela comercialização, execução, entrega e pós-entrega. Dentro do segmento residencial, atua desde o nível acessível até o alto padrão. Em todos esses processos, busca a excelência, a eficiência e a qualidade.



A estratégia de desenvolvimento da Even inclui o compromisso com a sustentabilidade. Mais do que colocar em prática ações responsáveis dentro das esferas econômica, social, ambiental e de Governança, a construtora tem a ambição de influenciar positivamente toda a sua rede de relacionamento e também o setor no qual está inserida.