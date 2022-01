Homens estavam com farta quantidade de drogas e rádio transmissor - Divulgação

Publicado 19/01/2022 13:53 | Atualizado 19/01/2022 14:05

Rio - Quatro suspeitos de tráfico foram presos por PMs do 12º BPM (Niterói) na comunidade do Sabão, em Niterói, Região Metropolitana, nesta quarta-feira. De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, o grupo foi flagrado com pinos de cocaína, trouxinhas de maconha e um radiotransmissor.

Os policiais realizavam patrulhamento quando avistaram os criminosos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação, os quatro ainda tentaram fugir, mas foram alcançados pela viatura.

Com o bando, foram apreendidos 65 pinos de cocaína, 111 trouxinhas de maconha e um radiotransmissor. O caso foi registrado na 76ªDP (Niterói).