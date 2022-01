Ação começará às 10h nas praias do Leme, Copacabana, Leblon e Ipanema - Cleber Mendes/Agência O Dia

Ação começará às 10h nas praias do Leme, Copacabana, Leblon e Ipanema Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 19/01/2022 14:23

Rio - O primeiro "Clean-Up Day" aberto ao público já tem data para começar: será neste sábado, 22, nas praias do Leme, Copacabana, Leblon e Ipanema. A ação integra os sete quiosques parceiros do Ifood, empresa especializada em delivery, além do projeto Recicla Orla, que realiza a retirada de materiais recicláveis das areias das praias. Para participar, basta comparecer nos locais indicados a partir das 10 horas da manhã. O uso de máscaras será obrigatório.

Os pontos de encontro serão nos quiosques Espaço A (Leme), Atlântico (Copacabana), Botequim Carioca (Copacabana), Pôr do Sol (Ipanema), Quase Nove (Ipanema), Clássico Beach Club (Ipanema) e Adoro Frozen (Leblon).

A expectativa do projeto é reunir mais de 200 voluntários. Na última ação, realizada após a virada do ano, 60 pessoas coletaram 9,6 toneladas de resíduos recicláveis das areias de Copacabana.

“Com o apoio do iFood, parceria iniciada em julho de 2021, o Recicla Orla expandiu sua operação para toda a orla da zona sul carioca para mudar a forma como os resíduos eram tratados nas praias cariocas, desde o início do projeto já foram 305 toneladas de resíduos recicláveis coletados e 56 PEVs – pontos de coletas instalados nos quiosques”, comenta Renato Paquet, CEO da Polen.



Em 2022, o iFood e o Recicla Orla irão unir forças para retirar, todos os meses, resíduos das praias do Rio e conscientizar os visitantes a manterem os locais limpos. A parceria faz parte das iniciativas do iFood para alcançar a meta de zerar a poluição plástica no delivery e promover ações de impacto positivo ao meio ambiente.

“Estamos trabalhando na implantação de PEVs (pontos de descarte voluntário de resíduos recicláveis) ao redor do Brasil, e já são mais de 80 em quatro estados. Sabemos que a maior parte dos resíduos deixados nas praias são passíveis de reciclagem, por isso apoiamos e promovemos esse trabalho tão importante para o meio ambiente”, comenta André Borges, head de sustentabilidade do iFood. “Também temos um compromisso público firmado com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a ONG Oceana para reduzir o uso de plásticos descartáveis nas entregas. É mais uma iniciativa que ajuda a diminuir as chances desses resíduos chegarem aos nossos oceanos e praias”.