Agentes da Dcav apreenderam computadores, celular e um HD externo do suspeito e comprovaram que ele armazenava e compartilhava pornografia infantil. Divulgação

Publicado 19/01/2022 13:40 | Atualizado 19/01/2022 13:46

Rio - Policiais da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav) prenderam em flagrante um suspeito de pedofilia, na manhã desta quarta-feira, no Jacaré, na Zona Norte do Rio. A captura do homem, de 34 anos, que trabalha como porteiro, aconteceu durante a operação das polícias Civil e Militar para ocupar a comunidade do Jacarezinho, com o objetivo de implementar o novo programa do Governo do Estado Cidade Integrada.

De acordo com os agentes, o suspeito já vinha sendo monitorado pela especializada, através de um software, em investigações que visam combater abusos sexuais contra crianças e adolescentes na rede mundial de computadores.

Os policiais então se dirigiram até a Rua Ibira, no Jacaré, para cumprir mandado de busca e apreensão, expedido pela 41ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro.

No momento da chegada da equipe ao endereço do investigado, ele estava fazendo download de conteúdo pornográfico infanto-juvenil. Ao analisarem previamente computadores, celulares e um HD externo do porteiro, os agentes comprovaram que o suspeito armazenava e compartilhava materiais com conteúdo de pornografia infantil.