Foco são crianças e adolescentes de 02 anos a 18 anos e o único pré-requisito é estarem estudandoDivulgação

Publicado 19/01/2022 14:30 | Atualizado 19/01/2022 14:55



fotogaleria Rio - O projeto Favela Mundo está com 950 vagas nos cursos de teatro, hip-hop, musicalização infantil, violão, jazz e danças brasileiras. A iniciativa tem polos na Cidade de Deus, Caju e Acari e é voltada para crianças e adolescentes de 02 anos a 18 anos. O único pré-requisito é estarem na escola. da já podem se matricular nas atividades artísticas gratuitas. As inscrições serão aceitar até as vagas serem encerradas.

De acordo com o projeto, as aulas seguirão todas as recomendações para a prevenção da covid-19, incluindo uso obrigatório de máscaras, distanciamento entre alunos e distribuição de álcool em gel. Já são quase 7 mil crianças e adolescentes bene nos últimos 11 anos.



“Estamos muito felizes em estarmos simultaneamente em três grandes comunidades da cidade em 2022. Esperamos estimular as crianças e jovens a voltarem a estudar, uma vez que a pandemia fez com que os números da evasão escolar aumentassem muito", aponta Marcello Andriotti, fundador da ONG Favela Mundo, homônima ao projeto.

Ele diz que em 11 anos de atividades a Ong pôde verificar uma melhora no desempenho escolar nas comunidades onde atuou. "Unir a educação e a cultura sempre foi nosso maior ideal e precisamos unir forças para que essa geração não tenha seu desenvolvimento comprometido, por conta da paralisação causada pela pandemia”, complementa.



A ONG Favela Mundo completa 11 anos em setembro: a organização não governamental é a única no país a ser reconhecida pela ONU como “Modelo de Inclusão Social nas Grandes Cidades”. O reconhecimento ocorreu no evento World Cities Day, em Nova York. Além deste, a Favela Mundo já esteve representando o Brasil em outros nove eventos no exterior, sendo três desses na Organização das Nações Unidas.



De acordo com a Ong, mais de 11 mil pessoas já foram beneficiadas, cerca de 7 mil alunos foram de crianças a partir de 2 anos, participantes de oficinas do projeto homônimo: Favela Mundo, enquanto 4 mil foram capacitados pelo A Arte Gerando Renda, com oficinas voltadas para jovens e adultos a partir de 15 anos, com o foco em profissionalização artística para o mundo do carnaval e da estética.





Favela Mundo abre 950 vagas para crianças e jovens de três comunidades.

Para se inscrever em uma das oficinas é necessário estar matriculado em uma escola.



Caju – Rua General Sampaio, 74 fundos. Na Associação A Arte Salva Vidas.



Cidade de Deus – Rua Moisés s/n. No EDI Senhora Perciliana de Alvarenga.



Acari – Avenida Professor Sá Lessa, 300 – EM Daniel Piza.



Conheça mais sobre a ONG em: www.favelamundo.org.br ou (021) 2236-4129.