Presidente do Metrô diz que caixa da empresa acaba em agosto - Ricardo Cassiano

Presidente do Metrô diz que caixa da empresa acaba em agostoRicardo Cassiano

Publicado 19/01/2022 13:36 | Atualizado 19/01/2022 13:39

Rio - O MetrôRio terá funcionamento especial durante o feriado de São Sebastião, nesta quinta-feira (20). O serviço funcionará das 7h às 23h. A transferência entre as linhas 1 e 2 será feita na estação Estácio. As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental – Gávea e Botafogo/Coca-Cola – Gávea) também vão operar em esquema de feriado, das 7h às 22h30.



Já na sexta-feira, a operação acontece nos horários regulares de dias de semana, das 5h à meia-noite, com transferência entre as linhas 1 e 2 nas estações do trecho compartilhado (entre Botafogo/Coca-Cola e Central). O Metrô na Superfície, por sua vez, também vai operar normalmente, das 5h às 23h30.

VLT