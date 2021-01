Por O Dia

Rio - Agentes da Polícia Civil apreenderam, nesta segunda-feira, um adolescente, 17 anos, suspeito de matar um homem, 40 anos, com deficiência física. A vítima namorava a tia do jovem, que não aceitava o relacionamento dos dois.

O suspeito foi localizado no bairro Engenhoca, em Niterói. Lá, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão contra o adolescente.

O crime aconteceu em junho de 2020, no bairro Aldeia da Prata, em Itaboraí. Segundo as investigações, o adolescente perseguiu a vítima e desferiu golpes com um pedaço de madeira com pregos. O jovem já era investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) por envolvimento com o tráfico de drogas de uma comunidade em Niterói.



O adolescente será encaminhado ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase).