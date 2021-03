O aluno Giovanni Mesquita é um dos 120 alunos que, a partir de agora, terão um tablet para acompanhar as atividades escolares Divulgação / Faetec

Rio - A Escola Técnica Estadual Santa Cruz (Faetec) distribuiu 120 tablets para auxiliar estudantes na interação e no acompanhamento das atividades pedagógicas. Os equipamentos foram doados pela empresa Gypsum - Etex Brasil, em parceria com o Instituto da Criança.

Os tablets serão entregues a alunos cadastrados como hipossuficientes e os que fazem parte da "escola de projeto" – programa destinado à pesquisa e prática científica. Para o presidente da Faetec, João Carrilho, os aparelhos vão motivar os alunos na realização das tarefas, de forma que não haja um interrompimento dos estudos.

"A chegada desses equipamentos vem em um momento muito importante de fortalecimento do uso de tecnologia em nossa Rede. Eles permitirão maior engajamento dos alunos, reforçando o esforço desta gestão em implementar os serviços educacionais digitais e potencializando o aprendizado por meios remotos", explica Carrilho.

Os estudantes que já receberam seu tablet contam sobre a importância do dispositivo em aproximá-los do mundo digital, permitindo que eles tenham acesso às aulas virtuais e participem das atividades pedagógicas oferecidas de forma on-line.

"O meu pai precisa do computador para trabalhar. E, por conta disso, ou eu precisava sempre acordar mais cedo para utilizar a máquina antes dele ou ficava dependente exclusivamente do celular. Com o tablet, eu vou poder usar os dois ao mesmo tempo: eu leio o material em um aparelho e já realizo as tarefas no outro. Isso vai agilizar muito meus estudos. Vou poder estudar com os colegas tanto pela manhã quanto pela tarde", conta o aluno Giovanni Mesquita.

A estudante do 2º ano de Química, Ana Carla da Rocha, também vê vantagens com a chegada do aparelho. "Os estudos na Faetec, normalmente, são mais puxados. Com o tablet, eu vou conseguir ver as videoaulas de forma mais expandida, e ainda poder aproveitar o 'Meet' [plataforma virtual para videochamadas]. Vou usar o aparelho como um caderno. Sinto que vou me sentir bem mais conectada", anima-se.

A diretora da Faetec Santa Cruz, Ana Luiza Moreira, explica a importância dos equipamentos. "Eles vão auxiliar muito em todo trabalho pedagógico que ainda tem que se realizar, além amenizar as dificuldades enfrentadas pelos estudantes na hora de estudar remotamente", destacou a gestora.