Idoso tem mal súbito e morre dentro do Shopping Bay Market, em Niterói Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 16:23

Rio - Um idoso, de aproximadamente 65 anos, sofreu um mal súbito por volta das 9h20 desta quarta-feira (10), no interior do Shopping Bay Market, em Niterói. A equipe de brigada prestou os primeiros socorros, e imediatamente o Corpo de bombeiros foi acionado para dar sequência ao atendimento, mas o homem não resistiu e morreu no local.

No momento do ocorrido, o shopping não estava em horário de funcionamento. Uma equipe do 12º BPM (Niterói) também foi acionada para verificar o caso. A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP (Centro).



Em nota, o Shopping Bay Market lamentou profundamente o ocorrido, e disse que vai contribuir com as informações necessárias para as autoridades competentes.