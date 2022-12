Ailton Guimarães Jorge, o Capitão Guimarães, foi levado para a sede da Polícia Federal, após ser preso nesta quarta-feira - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Ailton Guimarães Jorge, o Capitão Guimarães, foi levado para a sede da Polícia Federal, após ser preso nesta quarta-feiraReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 07/12/2022 08:16 | Atualizado 07/12/2022 11:54

Rio - O contraventor e militar da reserva do Exército, Ailton Guimarães Jorge, de 81 anos, mais conhecido como Capitão Guimarães, foi preso nesta quarta-feira (7), em uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio (MPRJ), que investiga uma morte cometida pela organização criminosa que controla jogos ilegais em Niterói, São Gonçalo e outros municípios da Região Metropolitana do Rio. O crime aconteceu em 2020 e o bicheiro foi apontado como o mandante. Até o momento, dois mandados de prisão foram cumpridos.

Na mansão do contraventor, em Camboinhas, na cidade de Niterói, foram encontrados um fuzil e um kit que transforma pistola em arma longa, com munições e carregadores, e os agentes prenderam Ailton em flagrante. Segundo as investigações, Capitão Guimarães foi o mandante do assassinato de Fábio Sardinha, de 41 anos, em um posto de combustíveis no bairro do Colubandê , em São Gonçalo, no dia 1º de julho de 2020. Na ocasião, o homem estava com seu pai e, ao descer do carro, foi abordado por dois homens em uma motocicleta, que atiraram contra ele. A vítima morreu no local.

De acordo com a Polícia Federal, aproximadamente 120 policiais cumprem três mandados de prisão e 17 de busca e apreensão na cidade do Rio e em endereços na Região Metropolitana. Os alvos da operação são suspeitos de integrar o grupo que monopoliza a exploração do jogo do bicho, máquinas caça-níqueis e outras apostas. A ação foi batizada de Sicário, que significa matador de aluguel ou quem é contratado para matar alguém.

Ailton Guimarães Jorge foi capitão do Exército durante o período da Ditadura Militar e chegou a receber, em 1969, a Medalha do Pacificador, ao ser o primeiro oficial ferido em combate à luta armada. Em 1971, ele chegou a ser investigado pelo Exército por participação no roubo de um caminhão carregado de roupas, que foram vendidas por cerca de US$ 30 mil, mas foi inocentado junto com os outros envolvidos. Pouco depois, o grupo passou a trabalhar para contrabandistas.



Em 1974, Capitão Guimarães também foi alvo de um inquérito policial militar e preso, após a Polícia Federal e o Serviço Nacional de Informações denunciarem que, no ano anterior, ele teve participação na escolta de dois caminhões com cargas de cigarros e uísque roubadas, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. O militar foi liberado dois meses após a prisão e absolvido pelo Superior Tribunal Militar (STM).



De acordo com o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, elaborado durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), entre 2010 e 2016, Ailton participou ativamente das atividades de repressão do regime, detenções ilegais, torturas e execuções. O oficial da reserva é um dos 377 agentes responsabilizados por crimes durante o período.



Depois de ir para a reserva do Exército, o contraventor passou a trabalhar com o bicheiro Ângelo Maria Longa, conhecido como Tio Patinhas. Pouco tempo depois, ele já fazia parte do conselho dos grandes banqueiros do jogo do bicho e, com o crescimento de sua atuação, passou a dominar a exploração de jogos ilegais em Niterói, São Gonçalo e outros municípios da Região Metropolitana, além de no estado do Espírito Santo.



Muito ligado ao Carnaval carioca, Guimarães foi presidente da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) entre os anos de 1987 e 1993, cargo que voltou a ocupar de 2001 a 2007, e da Unidos de Vila Isabel, em 1981 e 1982, escola do bairro onde sua atuação na contravenção começou. Atualmente, ele é presidente de honra da agremiação e seu filho, Luizinho Guimãres, é presidente executivo.



No ano de 1993, Ailton foi um dos 14 megabanqueiros do jogo do bicho condenados pela juíza Denise Frossard. Em 2007, o bicheiro foi preso pela Polícia Federal, durante a Operação Hurracane, acusado de lavagem de dinheiro e corrupção de agentes públicos, e voltou a ser preso em 2012, em desdobramento da ação, que desarticulou uma organização criminosa que explorava o jogo ilegal e corrompia magistrados e policiais.