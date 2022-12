As investigações estão sendo realizadas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo/Marcos Porto/Agência O Dia

As investigações estão sendo realizadas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)Arquivo/Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 07/12/2022 09:26

Rio - Dois homens foram mortos a tiros, na noite desta terça-feira (6), no Catiri, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Uma das vítimas foi identificada como Alexandre Gama Araújo.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada. Diligências estão em andamento para identificar o outro morto e apurar a autoria do crime.

Marquinho chegou a ser levado com vida ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações iniciais, o suspeito foi morto ao sair de uma casa na comunidade da Guarda. Pelo menos seis homens teriam alugado uma casa próxima e fizeram uma emboscada contra o criminoso.

Marquinho Catiri é o principal suspeito de chefiar uma grupo paramilitar que age nas Zonas Norte e Oeste do Rio. Na favela do Catiri, em Bangu, os criminosos utilizam o aterro sanitário de Gericinó, vizinho ao complexo penitenciário homônimo, como local de descarte dos corpos de desafetos. A informação consta em um inquérito remetido à Justiça pela Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), em 2016.

O grupo paramilitar atua em Bangu e Padre Miguel, na Zona Oeste, em Del Castilho e no Engenho de Dentro, na Zona Norte, nas comunidades, Águia de Ouro, do Guarda, Fernão Cardim, Belém-Belém e algumas favelas vizinhas. Os milicianos exploram permissionários de linhas de transporte alternativo, a segurança clandestina, imposta a moradores, comerciantes e empresas.