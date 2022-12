"DG" faria parte de uma Milícia que atua na comunidade da Carobinha, em Campo Grande - Divulgação/Disque Denúncia

"DG" faria parte de uma Milícia que atua na comunidade da Carobinha, em Campo GrandeDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 08/12/2022 07:10 | Atualizado 08/12/2022 07:39

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta quinta-feira (8), um cartaz que pede informações para auxiliar o Núcleo de Investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) a localizar Douglas Vinicius Costa Moreira, de 26 anos, apontado como principal suspeito da morte do sargento reformado da Policia Militar, Marcelo Galvão Sampaio , 32, no último dia 19, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Conhecido como "DG", o homem já é considerado foragido da Justiça.

O crime aconteceu quando o militar passava de carro na Rua Projetada, na região do Mendanha, e percebeu que um veículo estacionado fechava a via. Marcelo então buzinou, dando início a uma discussão com Douglas, que era o dono do automóvel e estava em uma padaria. Na confusão, a vítima e DG sacaram suas armas e o suspeito atirou contra o rosto da vítima, que morreu no local.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o PM não chegou a realizar nenhum disparo. Informações de inteligências coletadas pela especializada apontaram ainda que Douglas faz parte de uma milícia que atua na comunidade da Carobinha, também em Campo Grande. Contra DG foi expedido um mandado de prisão pela 4ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de homicídio, com pedido de prisão temporária. As buscas pelo suspeito continuam na DHC.

O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.

