Fogo atinge apartamento do oitavo andar de prédio na rua Barata Ribeiro, em Copacabana, Zona Sul do Rio - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 08/12/2022 07:48 | Atualizado 08/12/2022 08:22

Rio - Um incêndio atingiu um apartamento, na manhã desta quinta-feira (8), na Rua Barata Ribeiro, na altura da praça e estação Cardeal Arcoverde do Metrô, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O Corpo de Bombeiros informou que o fogo iniciou por volta das 5h. Às 6h30, a via precisou ser totalmente interditada ao trânsito devido ao trabalho para apagar as chamas.



Segundo o Centro de Operações Rio, a CET-Rio desviou o fluxo para a Rua Tonelero. Por volta das 7h30, a Barata Ribeiro teve duas de suas quatro faixas liberadas ao trânsito.

O fogo atingiu um apartamento no oitavo andar do Edifício Copacabana Suíte e os bombeiros do quartel do Humaitá foram acionados às 5h28 para combater as chamas, mas precisaram chamar reforços de outros quartéis. O prédio foi evacuado devido a fumaça, no entanto, acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. O fogo já foi controlado e está em fase de rescaldo.