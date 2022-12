Após revista, celular supostamente roubado foi encontrado no carro de Claudio Santos Silva - Reprodução

Após revista, celular supostamente roubado foi encontrado no carro de Claudio Santos SilvaReprodução

Publicado 08/12/2022 09:52 | Atualizado 08/12/2022 10:06

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (7), ao tentar receber R$ 3 mil de uma loja de consertos de celulares, em um shopping de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, pelo falso roubo do seu aparelho. Claudio Santos Silva se apresentava como sendo policial civil da 52ª DP (Nova Iguaçu). e foi detido por agentes da 39ª DP (Pavuna), após o chefe de segurança do estabelecimento desconfiar de que um caso de estelionato estaria acontecendo no local.

De acordo com as investigações, em 3 de dezembro, dois dias após deixar o celular para um reparo, Claudio fez contato com o dono da loja, questionando se podia buscá-lo. Ao chegar ao local, o homem encontrou o estabelecimento vazio, forçou a entrada, pegou seu aparelho e saiu, em seguida. A ação foi registrada por câmeras de segurança do shopping e mostram o momento em que ele vê o aparelho pelo vidro de fora e, já do lado de dentro, leva o telefone. Confira abaixo.

Homem é preso por roubar o próprio celular para tentar receber valor de aparelho de loja #ODia

Crédito: Reprodução pic.twitter.com/EMfNXvSOBo — Jornal O Dia (@jornalodia) December 8, 2022

Depois de pegar o celular, Claudio ligou novamente para o dono da loja perguntando pelo aparelho, que não foi encontrado, e o suspeito, então, passou a cobrar o valor do telefone. A Polícia Civil foi acionada pelo chefe de segurança do shopping e chegou ao local quando Claudio assinava um documento e recebia um maço de notas no valor de R$ 3 mil.

Durante a abordagem, o homem, que havia se apresentado antes como policial civil, disse aos agentes que era motorista da Prefeitura de Nova Iguaçu. Ao ser questionado sobre o motivo de ter recebido dinheiro, ele ficou nervoso e não soube explicar. O suspeito levou os policiais até seu veículo e o celular foi encontrado após revista.

Claudio foi encaminhado para a distrital. Em nota, a Prefeitura de Nova Iguaçu informou que o suspeito é motorista terceirizado de uma empresa prestadora de serviços ao município e que "já solicitou a substituição do profissional".