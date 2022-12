Ex-funcionários da Universidade Gama Filho cobram rescisão de 2014 em frente ao campus de Piedade - Reprodução

Publicado 08/12/2022 13:25 | Atualizado 08/12/2022 15:28

Rio - Ex-funcionários da antiga Universidade Gama Filho (UGF) se reuniram na frente do Campus de Piedade, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira (8) para cobrar o pagamento de verbas rescisórias pendentes desde 2014, quando o centro de ensino foi fechado.



Profissionais que atuavam na instituição de ensino resolveram se mobilizar após terem notícia de que os prédios das faculdades seriam demolidos para dar lugar a um parque, em Piedade, em um projeto da Prefeitura do Rio. Os ex-funcionários viram na desapropriação, uma oportunidade de conseguir reaver o que lhes é devido, já que o procedimento implica o pagamento de uma indenização ao antigo dono do terreno, ou seja, ao Grupo Galileo, que controlava a Gama Filho e UniverCidade. Assim, o grupo luta para que o dinheiro que entre para a empresa falida, seja usado para pagar a dívida com os funcionários.



"Nenhuma verba rescisória foi paga: fundo de garantia, décimo terceiro, salário atrasado. Tudo isso ficou para trás. Hoje conseguimos nos unir, sabendo dessa desapropriação. Vamos continuar fazendo movimento para que as autoridades responsáveis façam o correto. Até o momento ninguém recebeu. A verba tem que ser direcionada aos credores, que somos nós", conta Paulo Trajano, que trabalhou como secretário da Faculdade de Odontologia por 24 anos.

Os trabalhadores estimam que entre mil e 1,1 mil funcionários estavam empregados quando a universidade fechou. Muitas das famílias tinham a vida entrelaçada com o pólo acadêmico. "A família se empregava, os filhos estudavam na universidade. Essa organização se perdeu. Alguns funcionários já se foram. Outros sofreram problemas de saúde mental, tiveram depressão", conta Paulo.



A desativação da unidade de ensino aos poucos também fez fechar o comércio do entorno. O abandono da região, por sua vez, aumentou a insegurança. Com a promessa de revitalizar a área em que ficava o campus da Universidade Gama Filho, será inaugurado, no lugar da universidade, o Parque Piedade, a exemplo do Parque Madureira, na Zona Norte do Rio.



A demolição do primeiro dos 15 prédios foi iniciada em outubro deste ano. Até agora, dois prédios foram demolidos. A prefeitura trabalha na desapropriação das demais 13 construções do complexo.



A subprefeitura da Zona Norte informa que os trabalhos de preparação do terreno para a construção do Parque Piedade foram iniciados no último dia 18 de outubro, quando o primeiro prédio da extinta Universidade Gama Filho começou a ser demolido, sob a coordenação da Subprefeitura da Zona Norte. Menos de um mês depois, no dia 17 de novembro, foi derrubada a segunda edificação do complexo.