Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) prenderam integrante de uma quadrilha de roubo - Divulgação/Disque Denúncia

Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) prenderam integrante de uma quadrilha de roubo Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 08/12/2022 14:34

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), em conjunto com a 16ª DP (Barra da Tijuca), prenderam, nesta quinta-feira (8), o integrante de uma quadrilha de roubo que atua na região da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ele não teve a identificação divulgada.



De acordo com as investigações, o suspeito teria roubado um celular e ameaçou a vítima, com uma arma de fogo, para que ela passasse as senhas bancárias e de acesso a aplicativos. Após isso, fez transferências bancárias do dinheiro da vítima.



Por meio de trabalho de monitoramento e inteligência, a equipe da DRCI identificou que o homem é ligado ao tráfico de drogas da comunidade Cidade de Deus, na Zona Oeste. Os agentes descobriram o local onde o autor estava escondido e cumpriram mandado de prisão pelo crime de roubo majorado, quando há o uso de arma de fogo.

A investigação segue para identificar e prender todos os integrantes da organização, assim como aqueles que receberam as transferências bancárias.