Merval Pereira foi reeleito presidente da Academia Brasileira de Letras (ABL), para o mandato de 2023 - Divulgação

Publicado 09/12/2022 08:28 | Atualizado 09/12/2022 08:30

Rio - A Academia Brasileira de Letras (ABL) elegeu, na última quinta-feira (8), a nova diretoria para o ano de 2023. A votação, ocorrida na sede da instituição, no Centro do Rio, reelegeu Merval Pereira como presidente.



Além do jornalista, escritor e comentarista político da TV Globo, a mesa diretora que comandará a entidade será composta por Antonio Carlos Secchin, no cargo de secretário-geral; Geraldo Carneiro como primeiro-secretário; Antônio Torres, no posto de segundo-secretário; além de Paulo Niemeyer, que comandará a tesouraria.



De acordo com os estatutos da ABL, a votação foi realizada para cada cargo, separadamente, em sessão secreta, considerando eleitos os acadêmicos que obtiveram a maioria absoluta de votos.



Ao final da sessão, foram anunciados os diretores eleitos para o próximo mandato, e, em seguida, houve a tradicional cerimônia de incineração das cédulas.



A posse será na próxima quinta-feira (15), às 16h, também na sede da instituição, que foi fundada em 1987 por Machado de Assis e outros grandes nomes.

Merval ocupa a cadeira 31 da instituição. Considerado um dos mais importantes nomes da imprensa no Brasil, ele é autor dos livros "A segunda guerra: sucessão de Geisel" (1979), "O Lulismo no Poder" (2010) e "Mensalão, o dia a dia do maior julgamento da história da política do Brasil" (2013), entre outros.