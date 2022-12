Arma e drogas apreendidas durante a ação da PM - Reprodução

Publicado 14/12/2022 15:04

Rio - Dois homens foram presos em flagrante, nesta quarta-feira (14), suspeitos de integrar o tráfico que atua na comunidade do Danon, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



De acordo com a PM, agentes do 20º BPM (Mesquita) estavam em patrulhamento em um dos acessos à comunidade quando encontraram os suspeitos.



Com eles, foram apreendidos uma pistola, três rádios transmissores e drogas a serem contabilizadas.

Trio é executado em Itaguaí

De acordo com a Polícia Militar, policiais do 24° BPM (Queimados) foram acionados para uma ocorrência de triplo homicídio, no bairro Jardim América. No local os agentes encontraram os corpos de três homens que estavam no interior de um veículo com várias marcas de tiros.