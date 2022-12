As mudas da planta foram encaminhados para a 19ª DP (Tijuca) - Reprodução / Google Street View

Publicado 15/12/2022 14:24

Rio – Policiais militares do 6º BPM (Tijuca) encontraram, na manhã desta quinta-feira (15), uma estufa para cultivar maconha dentro de uma casa no Alto da Boa Vista, na Tijuca, Zona Norte.



As plantas estavam divididas em dois pequenos cômodos, separadas de acordo com seu tamanho. Os brotos, agrupados em um canto, próximo à parede, recebiam iluminação artificial de cor roxa e branca. Já as maiores, com caule e folhas desenvolvidas, ficavam num quarto ao lado, que contava com um ventilador e ar-condicionado. O teto da estufa improvisada estava abarrotado de fios, que aumentavam a extensão das tomadas para ligar os aparelhos.



De acordo com o Batalhão da Tijuca, os agentes receberam denúncias sobre uma residência, próxima à Estrada das Furnas, que funcionava como estufa para cultivo da planta. Ao chegar no local, a equipe constatou que as informações estavam certas e que de fato a casa abrigava uma plantação de maconha. Um homem estava na entrada do imóvel, mas acabou fugindo ao perceber a chegada dos policiais.



As mudas da planta foram recolhidas e encaminhadas para a 19ª DP (Tijuca).