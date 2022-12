Moradores relatam presença de caveirão da PM durante operações nas comunidades - Rede Social

Publicado 15/12/2022 09:21

Rio - Um policial militar foi baleado no braço durante uma operação nas comunidades do Juramentinho e da Flexal, no Engenho da Rainha, na Zona Norte, na manhã desta quinta-feira (15). Na região, moradores relatam intenso tiroteio. Além dessas localidades, a corporação também realiza ações em outros diversos bairros desde as primeiras horas do dia.



Ainda segundo a PM, a ação na Zona Norte ocorre por equipes do 3º BPM (Méier) para remoção de obstáculos das vias, prisão de criminosos, apreensão de armas de fogo e a recuperação de veículos roubados. Durante as incursões, criminosos armados entraram em confronto com as equipes. O policial atingido foi socorrido pela equipe do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR) da corporação e encaminhado ao Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no Estácio. As ações seguem em andamento.



Já o 15ºBPM ( Caxias) atua no Corte 8, na Mangueirinha, em Caxias, na Baixada. Na região, moradores relataram que os tiros iniciaram por volta das 5h30. Até o momento, não há informação sobre prisões, apreensões ou feridos.

Policiais do 14ºBPM (Irajá) fazem, nesta manhã, uma operação no Complexo de Senador Camará e, também, nas comunidades Vila Aliança, 48 e Batan, Zona Oeste. No local, houve fogos em barricadas para atrapalhar a chegada da polícia e moradores relataram muitos tiros.

Só da corte 8 na Tv . Tiroteio desde as 5:00. Despertador pra que ? Tiro grátis pra acordar o morador. — Dani da quitandinha. (@dani_danieella) December 15, 2022 Morar no corte 8 é saber que você vai ser acordado com som de tiroteio — Douglas! (@realdogue) December 15, 2022 Operação na Vila Aliança e demais localidades de Camará.

Evitem a região. pic.twitter.com/nLpIgFImGJ — CARIOCA NEWS (@C_N021) December 15, 2022

Outra operação é realizada na comunidade do Morro do Trem, Zona Norte do Rio. Em São Gonçalo, na Região Metropolitana, equipes do 7ºBPM (São Gonçalo) fazem uma operação nas comunidades Menino de Deus e Chumbada. Até o momento, não há informação sobre prisões, apreensões ou feridos.



Clínica fechada

No Engenho da Rainha, na Zona Norte, clínicas da família interromperam os atendimentos devido ao tiroteio. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o Centro Municipal de Saúde Ariadne Lopes de Menezes e as Clínicas da Família Bibi Vogel e Herbert de Souza acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, e por isso não estão funcionando na manhã desta quinta-feira (15).