Jacaré é encontrado agonizando, ferido por anzol múltiplo na Lagoa de JacarepagúaReprodução

Publicado 15/12/2022 11:55

Rio - O biólogo Mario Moscatelli, que trabalha na recuperação do sistema lagunar da Baixada de Jacarepaguá, denunciou a morte de um jacaré de grande porte na quarta-feira (14), vítima da caça ilegal. Moscatelli denunciou o crime às autoridades e alertou para o consumo da carne contaminada.



"O que está acontecendo, já há alguns anos, é que o sistema lagunar da Baixada de Jacarepaguá está sendo utilizado como safari. Pessoas caçam capivaras e jacarés para vender a carne da caça", diz o biólogo.

A carne da caça ilegal, alerta Moscatelli, é contaminada por cianobactérias que produzem toxinas. "É uma carne que independentemente do tipo de preparo continua contaminada por contaminantes que são acumulativos". Isso quer dizer que o corpo não elimina as toxinas, que ao longo dos anos provocam efeitos adversos à saúde.O animal foi encontrado agonizando nesta quarta-feira na Lagoa de Jacarepaguá por um trabalhador que faz a conservação do local. Ele estava com uma garateia, um tipo de anzol múltiplo. "Colocam a isca, o animal morde e fica entalado. Imagina a dor que isso deve gerar. Como esse era muito grande, ele conseguiu romper o cabo, mas acabou morrendo agonizando", conta.Diante da situação recorrente, o biólogo alertou as secretarias de meio ambiente municipais e estaduais. Um boletim de ocorrência será registrado na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente."No Rio de Janeiro estamos nos tornando exterminadores de símbolos. Primeiro foram os botos da Baía de Guanabara. E há várias décadas estamos exterminando os jacarés que dão nome para a Baixada de Jacarepaguá. Temos nomes de bairros e ruas associados a animais que eram abundantes e estão se transformando em bibliografia", critica.