Único leão do BioParque do Rio, Simba completa 14 anos de idade nesta sexta-feiraDivulgação

Publicado 15/12/2022 13:51 | Atualizado 15/12/2022 13:52

Rio – O BioParque do Rio realizará, nesta sexta-feira (16), uma festa de aniversário para o leão Simba, que completa 14 anos de idade. O animal, que é um dos favoritos entre os visitantes, receberá como parte do festejo um suculento bolo de carne, sua iguaria predileta, e “docinhos” no sabor de frango moído com corante alimentício. A celebração terá início às 10h e contará com a presença do público, que poderá cantar parabéns ao felino.

Para os visitantes presentes no parque, a partir das 9h serão oferecidas diversas atividades educacionais, como a exposição de peças biológicas, painel de curiosidades e pintura. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a conservação do leão (Panthera leo), que aparece na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção, na categoria “vulnerável”. Em média, esse tipo de felino vive de 12 a 15 anos na natureza, mas sob cuidados humanos pode chegar a 20 anos de idade.

A festa desta sexta-feira faz parte do programa adotado pelo BioParque do Rio que oferece bem-estar aos animais, dando mais dinamismo à rotina e atendendo às necessidades comportamentais das diferentes espécies. Os enriquecimentos ambientais, como são chamados, promovem desafios e incentivam a exploração de novos paladares e sensações.

Simba é o único leão do BioParque. Ele chegou ao antigo RioZoo em 2016, vindo do Zoológico de Pomerode, em Santa Catarina, e teve seu nome escolhido na época por votação popular. Depois das reformas pelas quais o local passou, o felino ganhou um recinto especialmente projetado para recriar da forma mais próxima possível o seu habitat de origem. Ele herdou em seu espaço parte do projeto arquitetônico assinado por Índio da Costa, projetado na década de 60 para a moradia dos ursos do Himalaia.

O BioParque do Rio é localizado no Parque da Quinta da Boa Vista, s/n, em São Cristóvão.