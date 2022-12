A arma usada na tentativa de feminicídio a uma adolescente de 15 anos foi encontrada com o autor; na faca, inscrições como 'LGBTS', 'Petistas', 'Adúlteros', entre outros - Divulgação

Publicado 15/12/2022 18:12

Rio - A adolescente de 15 esfaqueada por um amigo em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, segue internada em estado grave no Centro de Terapia Intensivo (CTI) do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Apesar da gravidade, a direção da unidade informou, nesta quinta-feira (15), que seu quadro é considerado estável.

Na noite de domingo, vítima teria ido na casa do suspeito, identificado como Mateus Coutinho Marins, de 22 anos, localizada na Rua Nelson Piquet, no bairro de Santa Rita. Após uma discussão, ele a atacou com doze facadas em órgãos vitais e fugiu. As investigações apontam que o jovem só parou o ataque porque a arma quebrou. Na manhã de segunda-feira, ele foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio.

Os agentes da 58ª DP (Posse) afirmaram que, no momento da prisão, Mateus disse que a agressão aconteceu por "divergência ideológica". Mas, de acordo com os policiais, ele apresentou "fala confusa". Dessa maneira, a investigação continua para apurar a motivação do crime. Testemunhas foram ouvidas e Mateus permaneceu calado na delegacia.

Nas redes sociais, familiares pediram orações pela jovem. "Minha vida, minha irmã caçula que tanto amo. Peço oração pela vida dela e que a justiça de Deus seja feita. Vai ficar tudo bem, pois eu creio em um Deus justo. Agradeço de coração quem puder orar pela vida dela", desabafou a irmã da adolescente.