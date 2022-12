Adriano e a ex-companheira têm três filhas em comum e o último que nasceu não é filho do agressor, sendo o principal motivo das agressões - Divulgação

Publicado 15/12/2022 18:05 | Atualizado 15/12/2022 21:56

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta quinta-feira (15), um cartaz para ajudar nas investigações que levem à prisão de Adriano dos Santos Salvador, de 41 anos. Ele é suspeito de agredir a marteladas a ex-companheira Vanessa Brito dos Santos, de 34 anos, que estava grávida de oito meses, na comunidade Asa Branca, em Curicica, na Zona Oeste do Rio.De acordo com as investigações, Adriano usou um pé-de-cabra para arrombar a porta da casa onde a vítima estava e um martelo nas agressões. No local do crime, foram encontradas diversas marcas de sangue. A vítima se separou do acusado por conta de repetidas ameaças e agressões Ainda segundo os agentes, Vanessa chegou a mudar de cidade para se afastar do ex-marido. Eles têm três filhas em comum e, após a mulher ficar grávida novamente em outro relacionamento, Adriano passou a agredí-la. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde da vítima é estável.Contra Adriano Salvador consta um mandado de prisão por tentativa de feminicídio. O caso está sob investigação da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá. Agentes da especializada fazem buscas pelo agressor.