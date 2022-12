Camiseta lançada pelo Mistura de Santa para o Carnaval 2023 - Divulgação

Publicado 16/12/2022 13:32

Rio - O tradicional Mistura de Santa vai apresentar seu enredo e lançar a camiseta para o carnaval de 2023. O evento será neste sábado (17), às 19h no restaurante Sobrenatural, em Santa Teresa. O bloco conclama os orixás e aposta em novos ares para o país no ano que vem.

O enredo escolhido foi “Tambores de Ogum, Mistura abre os caminhos”. Quem subir as ladeiras do bairro de Santa Teresa, no dia 4 de fevereiro de 2023, vai cantar o refrão “água de cheiro, banho de sal, galho de arruda pra espantar o mal. Reinventar, reconstruir. Vem que o Mistura vai sacudir”. A camiseta é de autoria do artista gráfico Luiz de França, o Zod.



O restaurante Sobrenatural fica no Largo do Guimarães, na Rua Almirante Alexandrino, 432. O local onde o Mistura vai apresentar sua roda de samba é um tradicional “point” de boa música. Por lá, já se apresentaram referências do samba como Beth Carvalho, Gallotti e Luiz Carlos da Vila, que têm fotos na galeria do espaço.