Recenseadora Cynthia Santos Brande saiu de casa sem o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC), que é rastreável - Reprodução/TV Globo

Recenseadora Cynthia Santos Brande saiu de casa sem o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC), que é rastreável Reprodução/TV Globo

Publicado 16/12/2022 12:38

Rio - Familiares procuram uma recenseadora do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que desapareceu há cinco dias, depois de sair para trabalhar no último domingo (11), na comunidade da Vila Cruzeiro, no bairro da Penha, na Zona Norte do Rio. Parentes de Cynthia Santos Brande realizam buscas pela mulher em hospitais do município do Rio e estiveram nesta sexta-feira (16) no Instituto Médico Legal (IML), mas ainda não a encontraram.

O pai de Cynthia, Carlos Alberto Santos Brande, comunicou o desaparecimento da filha ao IBGE e informou também ao órgão que a recenseadora saiu de casa sem o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC), que é rastreável e usado na operação censitária. O Instituto explicou que sair sem o equipamento é comum quando o servidor não está a serviço.



O desaparecimento da mulher foi registrado nesta quinta-feira (15) na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para localizar a vítima e esclarecer os fatos. Em nota, o IBGE afirmou que "está à disposição para colaborar com as investigações das autoridades competentes"