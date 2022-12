"Operação Areia Legal" foi realizada no bairro Reta do Piranema - Divulgação

Publicado 16/12/2022 14:54 | Atualizado 16/12/2022 14:54

Rio – A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) realizou, nesta sexta-feira (16), a Operação 'Areia Legal', que visa combater crimes ambientais, na Reta do Piranema, em Seropédica, na Região Metropolitana do estado.

De acordo com o delegado da DPMA, Wellington Vieira, para extrair areia de algum local, é preciso ter licença ambiental. Caso a pessoa não tenha condicionantes ou se os descumpre, está cometendo crime.



Nessa mesma operação, a Civil investiga a participação na atividade criminosa de grupo de milicianos ligados a Luis Antônio da Silva Braga, o "Zinho", miliciano mais procurado do Rio de Janeiro e chefe do maior grupo paramilitar do estado.



Homens que estavam no local foram levados para a delegacia da região. Eles responderão pelos crimes de extração irregular de areia e poluição ambiental.

Antes de se tornar líder da milícia que domina a área da Zona Oeste do Rio, Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, integrou a organização ao ficar encarregado da contabilidade e contagem de dinheiro. Em 2021, após a morte de seu irmão, Wellington da Silva Braga, o Ecko, Zinho assumiu o posto de chefe do grupo.Wellington foi um dos responsáveis por expandir os domínios da organização fundada por outro irmão, Carlos Alexandre Braga, o Carlinhos Três Pontes, que morreu em 2017. Ambos faleceram após confrontos com policiais.Ao assumir a liderança do grupo, Zinho acabou rompendo com algumas alianças antigas. Um deles é Danilo Dias Lima, o Tandera, considerado seu principal rival atualmente. No passado, Zinho controlava boa parte da Zona Oeste do Rio e Tandera, áreas da Baixada Fluminense. Com o rompimento da aliança, os dois passaram a travar uma guerra sangrenta por territórios.No último dia 1º, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) da Polícia Militar realizaram uma operação em comunidades de Santa Cruz, na Zona Oeste, com o objetivo de prender o miliciano. Até o momento, Zinho segue foragido. Durante a ação, houve confronto e um miliciano, conhecido como "Lobão", apontado como frente da comunidade do Aço e membro da milícia da região, morreu.