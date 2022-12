Luiz Fernando foi encaminhado para a sede da DRE e depois será transferido de volta ao Paraná - Reprodução

Luiz Fernando foi encaminhado para a sede da DRE e depois será transferido de volta ao ParanáReprodução

Publicado 16/12/2022 14:37

Rio - Luiz Fernando Everaldo da Silva, de 27 anos, também conhecido como Gasolina, suspeito de ser um dos líderes de uma organização criminosa do Paraná, foi preso na noite desta quinta-feira (15) no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam o homem na Avenida Genaro de Carvalho. Ele não apresentou resistência. A instituição informou que Luiz é conhecido como Gasolina por ter colocado fogo em uma mulher que tinha desavenças.

De acordo com as investigações da especializada, o suspeito fornece armas e drogas para uma organização criminosa que atua na região de Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio. Ele também é apontado como um dos líderes do grupo criminoso autointitulado Cartel do Sul.



“Luiz Fernando é um dos narcotraficantes mais procurados do Paraná. Sua presença no Rio de Janeiro é uma prova da atuação da facção paranaense em solo carioca”, destacou o delegado Marcus Amim, titular da DRE.

Contra o suspeito, haviam três mandados de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e homicídio. Depois de capturado, Luiz foi encaminhado à sede da DRE na Cidade da Polícia. Posteriormente, ele será transferido para o sistema prisional para aguardar o translado para seu estado.