Tatiane Correia Dias, mãe de Isaías, chora no IML enquanto espera a liberação do corpo do filho - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 16/12/2022 14:27 | Atualizado 16/12/2022 15:42





Rio - O corpo de Isaías Correia Dias, de 17 anos, será enterrado nesta sexta-feira (16), às 16h30, no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. O jovem morreu na última quarta-feira após ser esfaqueado na Linha Amarela. A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) está amparando a família do adolescente e custeará o sepultamento À espera da liberação do corpo, no Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IML), na região central do Rio, Tatiane Correia Dias, mãe do jovem, contou sobre os sonhos e planos que ele tinha e falou da dor de perder o filho.





"Uma vez ele me pediu, 'mãe, paga uma escolinha de futebol', e eu falei 'meu filho, eu não posso pagar uma escolinha porque eu não tenho condição, porque com o que o governo me dá eu pago aluguel da nossa casa e o que a mamãe ganha do trabalho, que é tão pouco, é para sustentar a casa, é para a gente comer, mas, um dia, Deus vai me dar condição'", disse.



"E ele falava para mim 'mãe, eu vou entrar para o quartel, eu vou ser gente grande lá dentro e eu vou poder te ajudar, eu vou te tirar dessa vida' e acabaram é tirando a vida do meu filho. Enquanto ele pensava em me tirar da vida sofrida, eu perdi a vida do meu filho", afirmou a mãe da vítima.



Isaías levou uma facada durante um assalto ocorrido, por volta das 23h, enquanto ele atravessava a passarela 3, que liga os bairros de Pilares e Engenho de Dentro, na Linha Amarela, no fim da noite da última quarta-feira (14). Segundo testemunhas, um amigo de Isaias, que estava em uma moto, foi abordado por criminosos e reagiu. O adolescente foi ajudar o colega, no entanto, os dois foram esfaqueados pelos bandidos, que fugiram em seguida.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e a outra vítima, o amigo de Isaías, foi ouvida pelos agentes. "Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas e diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime", informou a corporação.