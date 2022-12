Light realizará manutenção que deixará o Cristo Redentor sem energia, durante a madrugada de sexta-feira (16) para sábado (17) - Riotur / Divulgação

Publicado 16/12/2022 11:14 | Atualizado 16/12/2022 11:14

Rio - A Light realizará uma manutenção preventiva na rede elétrica da empresa para substituir um transformador. O serviço será feito entre a madrugada desta sexta-feira (16) e a manhã do próximo sábado (17), o que fará com que o Cristo Redentor, no Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio, fique sem energia. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (16) pela companhia.

Segundo a empresa, o serviço foi previamente acordado com a administração do monumento, e terá início às 23h50 do dia 16, com previsão de término às 5h do dia 17.

Ainda de acordo com a Light, o objetivo da manutenção preventiva é manter a confiabilidade no fornecimento de energia da localidade.