Em depoimento, Adriano dos Santos Salvador confessou que premeditou crime - Reprodução

Publicado 16/12/2022 10:49

Rio - Preso nesta quinta-feira (15) por agredir a ex-companheira a marteladas, Adriano dos Santos Salvador premeditou o crime depois de ter descoberto que Vanessa Brito dos Santos, de 34 anos, estava grávida. Separada do agressor há cerca de um ano, a vítima se mudou de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, para fugir das ameaças do homem e iniciou um novo relacionamento. Desde que descobriu o paradeiro dela na comunidade da Asa Branca, em Curicica, na Zona Oeste do Rio, o suspeito vinha perseguindo a mulher e monitorando a rotina dela.

De acordo com a delegada Cristiane Carvalho, responsável pelas investigações na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, Adriano foi à comunidade algumas vezes, mas era impedido por moradores de chegar até Vanessa, por conta das brigas entre eles. Sem saber da gestação da vítima, ele chegou a questionar o motivo da barriga dela ter crescido, no que a mulher afirmou ser um cisto. Em uma discussão com um vizinho, ele foi aconselhado a não voltar ao local, porque as discussões eram prejudiciais para a gravidez dela.



"Quando ele foi alertado por um vizinho de que ela estaria grávida e que não seria filho dele, ele perdeu o limite e acabou indo até a casa da vítima. Ele premeditou toda a ação, foi com uma mochila, ele mesmo narrou isso em sede policial. Ele é pedreiro, já foi com o martelo e lá, na frente de três filhos em comum, iniciou uma discussão com a Vanessa e, durante essa discussão, desferiu vários golpes de martelo na cabeça dela", explicou a delegada.



Vanessa e Adriano ficaram casados durante 17 anos e tiveram cinco filhas, atualmente com idades de 16, 14, 12, 8 e 7 anos. No dia do crime, a vítima foi socorrida depois que uma das meninas pediu ajuda a uma vizinha, que acionou o Corpo de Bombeiros. O agressor fugiu do local, foi de ônibus até sua casa em Belford Roxo, onde pegou uma mochila com roupas e dinheiro, e seguiu para um motel na Avenida Brasil, na altura de Realengo, na Zona Oeste.

Na noite de ontem, após uma denúncia, Adriano foi encontrado no estabelecimento por equipes do 14º BPM (Bangu) e conduzido à DEAM, onde confessou o crime. Ainda segundo a delegada, o homem estava esperando um amigo levar mais dinheiro para ele no motel para, possivelmente, fugir do estado do Rio de Janeiro. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporária. Em depoimento na especializada, ele não demonstrou arrependimento.

"Em momento nenhum ele se mostrou arrependido, ele acha, inclusive, que vai reatar o relacionamento. Isso acaba sendo típico de um agressor, de um autor de violência doméstica, é o típico caso do ciclo de violência que a Vanessa estava sendo submetido há muitos anos", destacou Carvalho, que afirmou ainda que, durante o casamento, Adriano já teria feito a ex-companheira comer fezes das filhas e arrancado três dentes dela.

Em 2021, Vanessa chegou a registrar um boletim de ocorrência contra Adriano pelo crime de vias de fato, na Delegacia de Atendimento à Mulher de Belford Roxo. Também já haviam outras queixas contra o homem, por agressões à uma irmã e uma amiga da família. Segundo a delegada, todas as investigações foram concluídas e encaminhadas à Justiça. O suspeito vai responder por tentativa de feminicídio e pode ter pena agravada, porque a vítima era gestante e o crime ocorreu na presença das filhas, podendo chegar a até 20 anos de prisão.

"O importante é, nesses casos, procurar uma delegacia de polícia, se possível uma delegacia de mulheres próxima à residência, porque nós temos várias maneiras de proteger essas mulheres. Uma delas são as medidas protetivas, que essa mulher tendo uma medida protetiva, qualquer tipo de contato, de aproximação, até com familiares que o autor possa fazer, é caso de prisão preventiva. Nós trabalhamos com uma rede de apoio à essa mulher, não basta só resolver aquele inquérito policial, o Estado tem o dever de prestar assistência à essa mulher. Através dessa rede de apoio, a gente consegue que essa mulher reconstrua sua vida, tenha a sua autodeterminação reconstruída", alertou a delegada.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), Vanessa e a bebê, que estão internadas no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, e na Maternidade Municipal Leila Diniz, na Barra da Tijuca, respectivamente, aprensentam quadro estável. De acordo com a irmã da vítima, Thais Cristina,

a expectativa é de que a recém-nascida receba alta médica até o final do ano, mas não há previsão para que a mulher deixe o hospital.